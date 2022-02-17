Итоги дня: реакция РФ на ответ США по гарантиям безопасности, медали фигуристок, новое здание театра Камала
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 17 февраля.
- Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. Его передали приглашенному в ведомство американскому послу Джону Салливану. В нем говорится, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности.
- Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. По словам пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца, Горман являлся вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в России после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства. У него была действующая виза, и он пробыл в России меньше трех лет. В Вашингтоне назвали его высылку эскалационным шагом и заявили, что рассмотрят возможность ответных мер. Также сегодня МИД России посетил посол США Джон Салливан. Он пробыл там около 15 минут, затем покинул здание.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года как инструмента, стимулирующего спрос на жилье, сохранить ставку в 7% годовых и увеличить сумму кредита с 3 до 6 миллионов рублей. Кроме того, он предложил включить в программу льготной ипотеки индивидуальное жилье. Он считает, что это поможет сдержать рост цен на первичном рынке.
- В Казани определили победителя конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала. Первое место жюри присудило консорциуму под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия). В него входят Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия). Консорциум от «Ваухауса» представил проект, чьи острые стеклянные крыши кто-то сравнил с ракетами, кто-то — с горой снега, а кому-то померещилось «НЛО с татарами». Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала его «агрессивным, милитаристским».
- Главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов рассказал, что сертификат на основе положительного теста на антитела к коронавирусу дается на вдвое меньший срок, чем другие. Он также добавил, что теперь можно получить сертификат, если болел бессимптомно, переболел COVID-19 без обращения в медучреждение или был вакцинирован иностранными вакцинами, не признанными на территории РФ. По его словам, для получения QR-кода в таких случаях поможет тест на уровень антител G к вирусу. Само тестирование проводится платно, а выбор лаборатории остается за гражданином, но тут важно учесть ряд тонкостей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока. По его словам, существуют все признаки того, что вторжение может начаться. Он также отметил, что он не планировал телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Этим утром вооруженные силы Украины открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В том числе использовалось запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Украинские силовики обстреливали такие населенные пункты, как Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Использовались минометы и крупнокалиберные пулеметы. Информация о пострадавших уточняется.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видят сообщения из Донбасса, а обстановка там нагнетается. По его словам, в последние сутки провокационные действия со стороны Киева в районе Донбасса усилились.
- На фоне сообщений об обострении ситуации в Донбассе курс российского рубля упал по отношению к основным валютам. По состоянию на 11.59 мск курс доллара составлял 76,23 рубля. Евро стоил 86,63 рубля. Также упали основные российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи потерял 2,5%, упав до 3 555,26 пункта, индекс РТС — 3,89%, снизившись до 1 465 пунктов.
- Президент России Владимир Путин сообщил, что стране необходимы эффективные превентивные меры по борьбе с экстремизмом, в том числе в интернете. Глава государства поручил усилить координацию различных структур для укрепления кибербезопасности в РФ. В прошлом году количество преступлений в сфере экстремизма выросло более чем на четверть.
- Также он заявил, что против мигрантов, нарушающих российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, в том числе высылка из России и запрет въезда на территорию страны. По его словам, преступные группировки, которые «строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес», тоже должны знать о серьезных последствиях.
- Президент России также потребовал повышения реальных доходов россиян не менее чем на 2,5 процента. По его словам, увеличение доходов граждан должно опираться на экономический рост страны. Кроме того, на совещании по экономическим вопросам президент призвал принимать эффективные меры по снижению инфляции в стране.
- По прогнозу синоптиков, завтра в Татарстане ожидается сильный южный ветер. Ночью его порывы будут достигать 15—17 м/с, а днем — 16—21 м/с. Ночные температуры составят -4... -9°С, а на востоке при прояснениях они опустятся до -14 градусов. Днем синоптики прогнозируют до 0... -5°С. В выходные, 19 и 20 февраля, в Татарстане вновь пройдет снег, в том числе и мокрый. В субботу осадки местами будут сильными. Синоптики предупреждают о метели с существенным ухудшением видимости и сильном ветре порывами до 15—20 м/с. Ночью в выходные температуры воздуха составят от -1 до -7°С. Днем потеплеет до -4... +2 градусов. На дорогах снежные заносы и каша, местами возможна гололедица.
- В казанском Кремле прокомментировали резонанс, который вызвали съемки сериала «Слово пацана» в Татарстане. Однако власти республики не намерены вмешиваться в этот скандал. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что это не уровень президента и в республике есть более интересные и поучительные истории, которые заслуживают экранизации.
- Также Галимова заявила о необходимости увеличения числа мигрантов на строительных площадках Татарстана. По ее словам, это тот ресурс, на который мы опираемся для загрузки строительного рынка. Президент республики еще в прошлом году неоднократно на заседании комиссии, которую он возглавляет в Госсовете, заявлял о необходимости настроить эту работу.
- Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото на Олимпийских играх в Пекине. У Александры Трусовой — серебро. Камила Валиева исполнила свою программу с ошибками и стала лишь четвертой. Первой из россиянок с произвольной программой на лед вышла Александра Трусова. Она получила 177,13 балла, в сумме с баллами за короткую у нее 251,73 балла. Второй свою произвольную программу представила Анна Щербакова, итоговая сумма баллов составила 255,95. Так она сместила Трусову на вторую строчку. 15-летнаяя российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева выступала последней из россиян. Общая сумма балов — 224,09.
- В казанском парке «Черное озеро» прошел флешмоб в поддержку российской фигуристки, уроженки столицы Татарстана Камилы Валиевой. С программой выступили местные фигуристки. Программа стартовала в 16.00. После нее казанцы собрались, чтобы посмотреть выступления российских спортсменок по специально установленным телевизорам в здании проката спортивного инвентаря.
- Татарская транспортная прокуратура начала проверку после схода с рельсов подвижного состава на железнодорожном пути необщего пользования вблизи станции Аэропорт. По предварительным данным, сход с рельсов локомотива и одного вагона с грузом щебня произошел сегодня, около 13 часов 10 минут. Пострадавших в результате инцидента нет, целостность локомотива, груза и транспортной инфраструктуры не нарушена. Ущерба окружающей среде нет. Происшествие на график движения поездов не повлияло.
- Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что ущерб от преступлений в России в 2021 году превысил 560 млрд рублей. По его словам, возросло количество выявленных и задокументированных преступлений экономической направленности, в том числе тяжких и особо тяжких. На данный момент приняты меры к его возмещению на сумму 430 млрд рублей.
- В 2021 году оборот розничной торговли в Татарстане составил более 1 трлн рублей, что на 7,8% больше, чем в предыдущем. Из них 464,8 млрд рублей приходится на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия. Еще более 621 млрд рублей относится к непродовольственным товарам.
- За неделю в республике с 4 по 11 февраля зафиксировали рост цен на некоторые категории продуктов питания. Подорожало сливочное и подсолнечное масло — на 0,04% и 0,05% соответственно. Говядина подорожала на 0,32%, белокочанная капуста — на 0,42%, помидоры — на 1,07%, огурцы — на 1,62%.
За неделю выросли цены на бананы (0,15%), шлифованный рис (0,68%), молоко (1,22%), сахар (1,49%).
- По итогам 2021 года в России собрали 28,53 трлн рублей налогов и сборов, что на 35,8% больше, чем в предыдущем. Татарстан вошел в число регионов с наибольшими поступлениями. До половины всех поступлений приходится лишь на пять российских регионов. Больше всего налогов собрали в Москве (16,8%), в Ханты-Мансийском (14,4%) и Ямало-Ненецком (6,7%) автономных округах, Санкт-Петербурге (5%) и Московской области (4,8%).
- Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут предупредила о рисках подорожания четырех товарных позиций в 2022 году — молока, хлеба, овощей и сахара. В прошлом году цены на хлеб росли не сильно, так как Минсельхоз предоставлял субсидию на 1 кг хлеба для продаж продукции в рознице по фиксированной цене. Цены на овощи будут расти в цене до нового сезона — то есть до уборки урожая.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует проанализировать ситуацию с удорожанием стоимости тепла для жителей России. В ФАС напомнили, что конечные тарифы на ЖКУ рассчитывают и утверждают власти регионов согласно ст. 157 Жилищного кодекса РФ. Если гражданин считает, что цена в итоговой квитанции за услуги ЖКУ является завышенной, то ведомство рекомендует ему обратиться в Государственную жилищную инспекцию.
- 36% жителей Татарстана имеют ежемесячный доход меньше 30 тысяч рублей. Такие данные приводят специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru. Чаще всего это оказываются студенты, начинающие специалисты, представители сферы образования и науки и административный персонал. 35% в месяц имеют от 30 до 50 тысяч рублей (больше всего их в строительстве, закупках и автобизнесе), 23% — от 50 до 100 тысяч рублей. 6% зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Обычно это представители высшего менеджмента, отрасли строительства и сферы информационных технологий.
- Более половины казанцев не устраивает их работа — 45% опрошенных жалуются на маленькую зарплату, а 23% не устраивает руководство, говорится в исследовании онлайн-рекрутинга hh.ru и онлайн-университета Skypro, которое есть в распоряжении «Реального времени».
- Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал палате отклонить в первом чтении законопроект Госсовета Татарстана, которым предлагается обязать социальные сети выявлять и удалять информацию о способах самодельного изготовления огнестрельного оружия и взрывных устройств. Авторы инициативы предлагали дополнить перечень видов информации и материалов деструктивного характера, подлежащих мониторингу со стороны владельцев социальных сетей. При выявлении такой информации владелец обязан незамедлительно ограничить доступ к ней.
- В 2021 году в Татарстане местным жителям оказали платные услуги на 301,1 млрд рублей, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году. Из них 43 млрд рублей приходится на бытовые услуги. Отмечается, что в 2020 году объем платных услуг населению республики составил 262,7 млрд рублей. На долю бытовых услуг пришлось 36,5 млрд рублей, что на 10,5% меньше, чем в 2021 году.
- В Казани МУП «Водоканал» приступил к реконструкции третьего северного коллектора: за десять лет на нем произошел 41 провал, из которых за 2021 год и январь 2022 года — 26. На первом этапе отремонтируют участок протяженностью 760 погонных метров по улице Чистопольской (от ул. Меридианной до ул. Бондаренко), на втором этапе — участок в 850 погонных метров по проспекту Ямашева (от ул. Адоратского до ул. Амирхана), на третьем — участок в 700 погонных метров по улице Амирхана (от ул. Четаева до ул. Чистопольской).
- Стоимость нефти Dated Brent достигла отметки $100,795 за баррель, а российская Urals поднялась в цене на $3,2, до $99,14. Это самые высокие показатели с 4 сентября 2014 года. Dated Brent — цена нефти с физической отгрузкой в конкретную дату, на ее основе рассчитывается фьючерс на североморское сырье. Почти восемь лет назад ее стоимость составляла $101,195 за баррель, а Urals — $99,81.
- Руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков заявил, что пятая волна коронавируса, которая сейчас идет в России, вряд ли будет последней. В начале лета, с началом сезона отпусков, может случиться новый всплеск заболеваемости. По его словам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Пока математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета. Если к началу лета, туристического сезона, появится новый подвид штамма, интенсивное перемешивание может породить очередную волну.
- В Госдуме хотят обсудить сокращение максимальных ставок по потребительским кредитам и займам с 1% до 0,5%. В ноябре 2021 года уже был внесен законопроект об ужесточении условий выдачи ссуд. Это касалось изменений в законе «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ). Было предложено снизить максимальную ставку до 0,8%. Это означало бы сокращение стоимости займов с 365% до 292% годовых. Теперь речь уже идет о 0,5%.
- Казанский «Рубин» подписал контракт с защитником челнинского «КАМАЗа» Егором Тесленко. Он является центральным защитником, раньше выступал за челнинский «КАМАЗ», краснодарские молодежные команды «Кубань» и «Урожай» и московский ЦСКА. Соглашение с Тесленко подписано до 2026 года. Выступать в «Рубине» он будет под четвертым номером.
- Первый замруководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев рассказал, что в городе самый низкий тариф за отопление в сравнении с соседними городами. И сам лично пообещал принять каждого, кто жалуется на завышенную стоимость отопления. В пример он привел стоимость 1 Гкал. В Казани она составляет 1 889 рублей 33 копейки, в Нижнекамске — 1 813 рублей 68 копеек, в Альметьевске — 2 017 рублей 99 копеек, в Ижевске — 2 144 рубля 84 копейки, в Уфе — 2 205 рублей 49 копеек, в Кирове — 3 001 рубль 56 копеек. В Челнах же она равна 1 758 рублям 91 копейке.
- Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 46-летней женщины, депутата Совета Чистопольского сельского поселения. По версии следствия, в 2019 году она, будучи главой фермерского хозяйства, получила грант от Минсельхоза и продовольствия РТ в размере 2,9 млн рублей на увеличение стада лошадей до 80 голов, обеспечение объема производства не менее 9 тонн мяса и поддержание численности поголовья. Обязательства не были выполнены, а деньги были потрачены на другие цели. Для создания видимости освоения средств она заключила фиктивную сделку по купле-продаже лошадей с супругом и предоставила в ведомство ложные документы.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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