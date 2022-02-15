В Казани прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по волейболу

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел второе заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Казани матчей чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года. Оно прошло в Доме правительства РТ.

Игры предстоящего чемпионата мира пройдут в 10 городах страны. Казань примет шесть игр второго группового этапа соревнований. Они пройдут со 2 по 4 сентября. Матчи мирового чемпионата состоятся в Центре волейбола.

— Мы ведем планомерную работу по подготовке к матчам. Наша цель — провести их на самом высоком уровне. Для этого в республике имеются все необходимые ресурсы и опыт организации крупных спортивных мероприятий, — передает пресс-служба президента РТ слова Минниханова.

Фото: tatarstan.ru

Билеты на матчи поступили в продажу уже в октябре 2021 года. В Казани продали уже более 2 тыс. билетов. Основные болельщики — из России, Польши и Казахстана. Сейчас решили выпускать не более 50% билетов. Это связано с возможными ограничениями из-за эпидемиологической обстановки.



Россия примет чемпионат мира по волейболу среди мужских команд с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Помимо Казани, игры пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Прогнозируемое число зрителей — 500 тыс. человек.

Татьяна Леухина