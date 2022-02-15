Главное к утру: обращение Зеленского, аквапарк Baryonix готовится к открытию
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 15 февраля:
- Российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева прокомментировала решение о ее допуске до личного турнира на Олимпийских играх в Пекине. По словам спортсменки, эти дни были для нее сложными и у нее «уже не хватает эмоций». Тем не менее, она рада представлять страну на Олимпиаде. Валиева выразила надежду, что сумеет максимально настроиться и показать результат.
- Жители поселка Ибря Высокогорского района Татарстана с населением в 150 человек выступили против сокращения единственного фельдшера с половины ставки до четверти. Сама же Эльмира Гарипова, узнав о сокращении, написала заявление об уходе. Сейчас она получает 10 тысяч рублей, а после сокращения зарплата сократится вдвое. Тем не менее, решение о сокращении опровергла старший фельдшер ЦРБ Высокогорского района Фадия Зайнуллина. По ее словам, предполагалось, что медик будет работать по совместительству на основной ставке в Усадской врачебной амбулатории, а в деревне — на 0,5.
- Казанский аквапарк Baryonix, который прекратил работу в сентябре прошлого года, готовится к открытию. Предварительный срок открытия — конец марта. Всем, кто ранее не получил возврат деньгами, продлят абонементы. Касса для оформления откроется 1 марта.
- Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл «Северстали» из Череповца. Встреча завершилась со счетом 3:4 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 0:1). В казанской команде отличились Эрик Фер и Артем Галимов. У «Северстали» шайбы забросили Егор Морозов, Иван Емец, Кирилл Пилипенко и Даниил Вовченко.
- Казань поделилась с Госдумой опытом по обращению с безнадзорными животными. Как считает замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, закон «Об ответственном обращении с животными» остро нуждается в поправках. Он добавил, что в столице Татарстана разработан проект «Казань — город без брошенных животных», по которому ведется работа в нескольких направлениях. Так, собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и выпускают на прежнее место обитания.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к местным жителям и затронул тему возможного военного вторжения в страну. По его словам, Донбасс и Крым вернутся в страну только дипломатическим путем. У Украины есть армия, уникальный боевой опыт и современное оружие. Президент отметил, что «день нападения», 16 февраля, Украина сделает Днем единения. В этот день в стране вывесят национальные флаги и наденут сине-желтые ленты, чтобы продемонстрировать всему миру единство.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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