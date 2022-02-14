Главное к утру: победы «Ак Барса» и УНИКСа, авария на трубопроводе в Зеленодольске
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 14 февраля:
- В Зеленодольске в результате аварии на трубопроводе произошло аварийное отключение водоснабжения. Из-за этого без воды остались восемь многоквартирных жилых домов, где проживает более 1,3 тысячи горожан. Спустя несколько часов водоснабжение восстановили.
- Прокуратура Советского района Казани организовала проверку по факту вываленного снега к дому ветерана Великой Отечественной войны Лидии Семиной в поселке Чебакса. Ведомство оценит действия коммунальных служб. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Кроме того, по требованию прокуратуры снег около дома ветерана убрали.
- Казанский УНИКС обыграл красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ. Игра прошла в столице Татарстана и завершилась со счетом 97:77. Победа позволила казанскому клубу сохранить первую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Так, УНИКС одержал уже 12 побед в 14 играх.
- Тем временем казанский «Ак Барс» обыграл ярославский «Локомотив» в матче «Турнира на паузе». Игра также прошла в Казани и завершилась со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Данис Зарипов, Артем Галимов и Дмитрий Кагарлицкий.
- Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала бронзовую медаль в дистанции 500 метров на Олимпиаде в Пекине. Дистанцию спортсменка преодолела за 37,21 секунды. Это уже 17-я награда российской сборной на Олимпийских играл. Первое место заняла американка Эрин Джексон, а второе — японка Михо Такаги.
- Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил обеспокоенность учениями Военно-Морского флота России в Черном море. По его словам, это может угрожать суверенитету Украины. То же самое касается танковых учений в Белоруссии, которые проходят совместно с Россией.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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