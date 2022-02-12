В Нижнекамском районе рыбаки выловили из Камы горы резиновой крошки и пластика

Фото: кадр видео

Рыбаки в районе деревни Березовая грива в Нижнекамском районе выловили из Камы большое количество резиновой крошки и пластиковых отходов, видео с «уловом» они поделились в социальных сетях.

«Кругом каучук из лунки вылезает. Полностью вся лунка забита каучуком. <…> Откуда здесь будет рыба?» — сказал рыбак на видео.

На видео он брал в руки выловленную резиновую крошку, в которой оказывался и другой пластиковый мусор — колпачки от ручек, трубочки от конфет «Чупа-чупс», тюбики от суперклея.

В соцсетях написали, что после увиденного необходимо провести проверку местных предприятий. Жители считают, что внимание следует обратить на очистные сооружения.

Маргарита Головатенко