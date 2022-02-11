Главное к утру: допинг-проба Валиевой, РПЛ пригласила представителей клубов лиги обсудить FAN ID
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 11 февраля:
- Допинг-проба российской фигуристки Валиевой, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. Отмечается, что 9 февраля временное отстранение Валиевой было снято, и ей разрешили продолжить выступление на Олимпиаде. Как прокомментировал спортивный юрист Артем Пацев, вещество могло попасть в организм фигуристки с приемом некачественного препарата, включающего в себя триметазидин. Источником мог стать теоретически любой препарат, любая биологически активная добавка, даже совершенно безвредный аминокислотный комплекс, просто загрязненный триметазидином.
- Российская премьер-лига (РПЛ) пригласила представителей клубов лиги обсудить вопросы, связанные с введением FAN ID. Первую встречу планируется провести на следующей неделе. В РПЛ планируют обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы введения карты болельщика. Такие встречи хотят проводить на регулярной основе. Ранее о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Рубина», ЦСКА, «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов». Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
- Умер французский вирусолог Люк Монтанье, который получил Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Ему было 89 лет. Монтанье ушел из жизни 8 февраля в Нейи-сюр-Сен под Парижем. Монтанье был почетным директором по исследованиям CNRS, профессором Института Пастера, директором Центра молекулярной и клеточной биологии Куинс-колледжа Городского университета Нью-Йорка, директором исследовательского института Шанхайского университета Цзяотун. Он получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии в 2008 году за открытие ВИЧ.
- «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» во втором матче 1/4 финала Кубка ЕКВ. Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 3:1 (25:18, 25:13, 22:25, 25:14). Казанцы вышли в полуфинал Кубка ЕКВ. В полуфинале «Зенит» сыграет с итальянской «Монцей».
- В Татарстане простились с бывшим главой ОЭЗ «Иннополис», генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорем Носовым. Церемония прощания состоялась в Иннополисе. Проститься с ним пришли первые лица республики.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым