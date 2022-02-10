Главное к утру: Валиеву не отстранили от соревнований, в парке им. Урицкого не будут устанавливать аттракционы
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 10 февраля.
- Фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она уже вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпиаде. Официальный представитель МОК Марк Адамс назвал публикации в СМИ о сомнительном допинг-тесте Валиевой спекуляциями.
- В казанском парке им. Урицкого не будут устанавливать аттракционы. Такое решение было принято сегодня на общественных обсуждениях. Подавляющее большинство проголосовало против размещения аттракционов. Также проголосовали и в онлайн-опросе. По состоянию на 20.00 9 февраля результаты онлайн-голосования были следующие: 82,6% — против, 17,4% — за.
- «Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» в рамках первой встречи ¼ финала Кубка ЕКВ. Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 3:0 (26:24, 25:17, 25:17). Второй матч пройдет 10 февраля.
- К легкомоторному самолету Санкт-Петербургского университета, который совершил жесткую посадку в Татарстане, выставят круглосуточную охрану. Транспортировать его планируется сегодня, 10 февраля. На место происшествия на снегоходах по снежной целине прибыли спасатели, они и обнаружили инструкторов самолета 1974 и 1971 годов рождения. Мужчины не пострадали и отказались от медицинской помощи. Их доставили в населенный пункт Новое Сумароково, после этого направили в аэропорт Бугульмы для медицинского осмотра.
- В пресс-службе Минздрава России прокомментировали состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского: оно оценивается как стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Политик находится в больнице со 2 февраля. У него выявили омикрон-штамм. Политик прививался от коронавируса восемь раз.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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