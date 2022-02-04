Итоги дня: открытие Олимпиады в Пекине, Столтенберг уйдет из НАТО, поликлиники Татарстана переходят на 7-дневку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 4 февраля.
- В Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры. На традиционном параде россияне, выступающие под флагом ОКР, прошли под номером 46, знамя несли Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев. За церемонией открытия на национальном стадионе «Птичье гнездо» наблюдал президент России Владимир Путин. Во время прохода российский олимпийцев глава государства встал, чтобы поприветствовать их.
- Еще до открытия Олимпийских игр в Пекине прошли первые соревнования. В короткой программе командного турнира в мужском одиночном фигурном катании россиянин Марк Кондратюк занял третье место, получив 95,81 балла. Вторые места взяли пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова и танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Кроме того, в первом матче группового турнира Олимпиады-2022 женская сборная России по хоккею обыграла Швейцарию со счетом 5:2.
- Путин, приехавший в Пекин на Олимпиаду, перед церемонией открытия встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Обе стороны выступают против использования отдельными государствами понятия демократии для оказания давления на другие страны. Кроме того, Китай поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию гарантий безопасности в Европе.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии на шесть лет. Чтобы вступить в эту должность, он должен сложить свои полномочия в альянсе. Кто займет его пост, пока неизвестно. Среди возможных кандидатов СМИ называют экс-премьера Великобритании Терезу Мэй, главу правительству Нидерландов Марка Рютте, премьера Эстонии Кая Каллас, президента Румынии Клауса Йоханниса и экс-главу евродипломатии Федерику Могерини.
- В Татарстане из-за непогоды, снега, метели и сильного ветра с 14.00 ограничено движение автобусов. На дорогах федерального значения, проходящих по республике, временно нельзя ездить грузовому транспорту. Ограничение движения сохранится до улучшения погоды, сообщили в МВД по РТ. Водителей призвали не выезжать за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.
- Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск к принадлежащему владельцу ПСО «Казань» Равилю Зиганшину ООО «ДорСтрой». Предмет иска — строительная техника в общей сложности на 182,7 млн рублей: башенные краны, подъемники, погрузчики и др., а еще легковые автомобили. Всего 668 объектов имущества, которые реализуют на торгах.
- Госалкогольинспекция РТ не договорилась с советом аксакалов ДУМ РТ, которые выступили против открытия водочных лавок в татарских деревнях. По данным источников «Реального времени», на встрече глава надзорного ведомства попытался объяснить представителю мусульманского духовенства, что открытие официальных точек продаж спиртного призвано предотвратить алкогольные отравления среди сельского населения, которое лишено возможности покупать лицензированный алкоголь недалеко от дома. Одновременно с этим стороны обсудили, при каких условиях ДУМ РТ сочтет возможным открытие точки в той или иной деревне. Подробности — в материале «Реального времени».
- В центре внимания оказалась 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны, инвалид первой группы, которая живет в ветхом доме. Как рассказали в прокуратуре, это здание 1957 года постройки с глубокими трещинами на стенах и отсутствием санузла. Руководителю районного исполкома планируется направить представление с требованием незамедлительно провести комиссионное обследование для признания дома непригодным для проживания и о предоставлении пенсионерке благоустроенного жилья. Следком организовал доследственную проверку.
- Сегодня Всемирный день борьбы против рака. В Татарстане в 2021 году на диагностику и лечение онкобольных выделили более 3 миллиардов рублей. Как рассказал главный внештатный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов, в прошлом году в республике уровень выявления пациентов, больных раком, вырос до исторического максимума — 430 пациентов на 100 тысяч населения. Смертность снизилась на 6,1% до 175,4 на 100 тысяч населения. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Казань с рабочим визитом прибыл министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. В столице Татарстана он посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», где ему показали, как ведутся работы по программе воспроизводства глубокомодернизированных ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160М. По его словам, первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут в Минобороны РФ до конца второго квартала 2022 года.
- В Татарстане учредили республиканский фонд содействия духовно-нравственному развитию общества «Изгелек-Доброта». Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов, он же возглавил наблюдательный совет. Фонд создается не только для содействия духовно-нравственному развитию общества, но и для сохранения обычаев и традиций народов РТ, умножения, а также развития научного, культурного, интеллектуального и туристического потенциала.
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из заместителей руководителя исполкома Пестречинского района РТ, обвиняемого в хищении более 1,4 миллиона рублей бюджетных средств. По версии следствия, в 2016 году обвиняемый получил 1,4 млн рублей в рамках гранта по программе поддержки начинающих фермеров. В Минсельхозпрод Татарстана он сообщил, что на эти средства в апреле 2017 года купил 131 овцу. Однако сведения оказались недостоверными. Дело рассмотрит Вахитовский суд Казани.
- Управление Роспотребнадзора по РТ проверило казанский детский сад №373, где дети заражались сальмонеллезом. Выяснилось, что с 18 по 28 января поступило шесть экстренных извещений на случаи кишечной инфекции среди детей, посещающих четыре разные группы, в том числе двое детей из одной семьи. Из шести заболевших госпитализировали двоих, остальные лечились амбулаторно. У всех заболевших выявили сальмонеллу энтеритидис. За нарушения ведомство составило протокол на МАДОУ «Детский сад №373 комбинированного вида» по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. В то же время Управление образования Казани пообещало в обязательном порядке принять меры по отношению к руководству детского сада №373.
- Верховный суд сократил срок наказания для осужденного за организацию ОПС, бандитизм и убийства главаря челнинской группировки «29-й комплекс» Адыгана Саляхова всего на два дня. Он же просил зачесть в счет 25-летнего срока по приговору 2006 года 3,5 месяца ареста начиная с 11 сентября 2001 года. О предполагаемых связях бывшего мэра Елабуги и ректора КФУ Ильшата Гафурова с криминалом Саляхов ничего не сказал.
- Российский союз промышленников и предпринимателей нашел способ увеличить число официально зарегистрированных самозанятых, платящих налоги по льготной ставке. Организация предложила поднять планку доходов для самозанятых IT-специалистов до 5 миллионов рублей в год. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Татарстане продолжается рост заболеваемости COVID-19. Однако проблем с коечным фондом, несмотря на это, нет. В республике на сегодняшний день развернуто 56 временных инфекционных госпиталей, открыты 4 057 коек, из них занято 3 508 — то есть свободно 13,6%. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Тем не менее все поликлиники Татарстана будут работать без выходных. Главам муниципальных образований Татарстана и руководителям на местах республиканский оперштаб поручил лично объезжать все лечебные учреждения. Они должны оказать содействие амбулаторному звену.
- Конкурсный управляющий казанского ООО «Фирма «Галерея вин», некогда крупного оптового и розничного продавца алкоголя, в очередной раз подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. На этот раз под прицел попало ООО «Кантина» и учредители компании Наталья Акберова, Рустем Давлетгараев и Эмиль Данилов — последние двое являются владельцами одной из известных сетей по продаже алкоголя в Татарстане «Глобус Маркет». Подробности — в материале «Реального времени».
- Американская компания Apple открыла представительство в России и таким образом первой из иностранных IT-компаний исполнила «закон о приземлении». Требование российского законодательства должны выполнить также Google, Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.
- В Казанском государственном медицинском университете уволили преподавательницу, которая на экзамене по гистологии раскритиковала внешность студентки 2-го курса лечебного факультета. Вместе с этим в вузе разработали комплекс организационно-методических мер, направленных на предупреждение возникновения подобных ситуаций.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» получила постоянную регистрацию в стране. До этого она была зарегистрирована «на условиях» после проведения первой-второй фазы клинических исследований. Сейчас она полностью прошла все этапы клинических испытаний.
Татьяна ДеминаОбществоСпортФигурное катаниеПромышленностьОПКВластьМедицинаОбразованиеПроисшествия Татарстан
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