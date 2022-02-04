Главное к утру: предложение помощи предпринимателей выпускникам интернатов, подорожание нефти Brent
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 4 февраля:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с российским гимнастом, четырехкратным олимпийским чемпионом, вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России Алексеем Немовым. На встрече стороны обсудили возможность проведения в Казани спортивного шоу. В частности, олимпийский чемпион рассказал о своем проекте — новом спортивно-гимнастическом шоу «Легенды спорта».
- Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в апреле 2022 года возросла на 1,8% и составила $91,08 за баррель. Это случилось впервые с октября 2014 года. Согласно данным торговой площадки, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднялась на 2,03% и составила $90,05 за баррель.
- В Альметьевском районе Татарстана в результате столкновения КАМАЗа и Фольксваген-Поло погиб человек. Этим вечером на участке 7 км + 800 м автодороги Альметьевск — Муслюмово, недалеко от микрорайона Урсала, столкнулись КАМАЗ и «Фольксваген-Поло». По предварительным данным, легковушка выехала на «встречку». В результате ДТП ее водитель скончался.
- Депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко предложил объединить предпринимателей, чтобы помочь устроить судьбу выпускников детских интернатов и приютов. По его словам, дома ребенка находятся на «обочине» госфинансирования. Большой проблемой остается дальнейшая судьба выпускников — дети выходят из них «практически голые», поскольку должны отдать обратно все вещи, которые им выдавали на время проживания. Коробченко сообщил, что попросил Минтруда РТ предоставить список всех республиканских детских домов и интернатов. Он призвал закрепить за каждым предпринимателей, которые бы курировали каждого выпускника.
- Президент России Владимир Путин поручил проработать идею возобновления программы утилизации автомобилей в стране. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что нужно не повторять ошибок, которые были сделаны раньше, чтобы хватило мощностей, прежде всего — по разделению этих ресурсов.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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