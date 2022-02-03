Итоги дня: приостановка диспансеризации в Татарстане, цена «золота» Олимпиады, ликвидация главаря ИГ*
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 3 февраля.
- В Татарстане в связи с коронавирусом приостановлено оказание плановой медицинской помощи и проведение диспансеризации взрослым. Также временно откладывается проведение медицинских профосмотров у детей и приостанавливается работа передвижных медицинских комплексов. Приказ не распространяется на пациентов с онкозаболеваниями, сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, призывников и беременных. В казанском Кремле заявили, что вопрос об возобновлении диспансеризации будет решаться исходя из эпидемиологической ситуации.
- МИД РФ сообщил, что в России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. Кроме того, ведомство намерено инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Связано это с запретом вещания RT DE в Германии.
- В Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Это регион, имеющий свою повестку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что Владимир Путин вечером принял главу Чечни Рамзана Кадырова. Они обсудили в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Также Пескова поинтересовались, боится ли Путин Кадырова, на что он ответил: «Почему Путин должен бояться главу российского региона?".
- Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Аргентины Альберто Фернандесом, что эта страна является одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке. По его словам, Россия и Аргентина стремятся всячески укреплять тесное обоюдовыгодное сотрудничество, искать новые области взаимодействия, и Альберто Фернандес разделяет такой подход.
- Правительство России утвердило вознаграждение в размере 4 миллионов рублей спортсменам, которые получат золотые медали на зимней Олимпиаде в Пекине. За серебряную медаль спортсмены получат 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей. Выплаты получат и те, кто сопровождает олимпийцев на Играх — тренеры и другие специалисты.
- К концу недели татарстанские метеорологи предсказывают рост снежного покрова с нынешних 58-59 см — уже выше климатической нормы почти на 20 см — до почти 70 см. Также Юрий Переведенцев и Тимур Аухадеев заявили, что глобальное потепление может в долгосрочном периоде принести для татарстанских аграриев больше плюсов, чем минусов. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Руководитель челнинской зональной жилищной инспекции Шамиль Мухаметдинов сообщил, что в Набережных Челнах в январе 17 должностных лиц из управляющих компаний были привлечены к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по уборке придомовой территории от снега. По его словам, с начала 2022 года уже выдано 17 штрафов на 450 тысяч рублей, тогда как за весь прошлый год нарушений было всего на сумму более 2 млн рублей.
- Российские спортсмены Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев были выбраны знаменосцами на Церемонии открытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Фаткулина — конькобежка и серебряный призер Олимпиады в Сочи 2014 года. Шипачев — хоккеист и олимпийский чемпион 2018 года.
- Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что европейский COVID-сертификат могут начать выдавать привитым российскими вакцинами. Для этого необходимо привиться бустерной дозой вакцины, разрешенной в ЕС. COVID-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС. Это лишь дополнительный санитарный документ.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что не видела обращений о ситуации с выселением казанского радиоклуба ДОСААФ РТ. «Реальное время» писало, что в конце января 2022 года начальника клуба Александра Новикова в татарстанском отделении ДОСААФ попросили покинуть помещение. В штаб-квартире ДОСААФ РТ, на улице Патриса Лумумбы, 4 радиоклуб общества жил с 1988 года — года постройки здания.
- В елабужской больнице прокомментировали ситуацию с трупом в очереди. По их словам, это произошло в связи с пиковым ростом заболеваемости коронавирусом — из-за этого возросла нагрузка на кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Накануне жительница Елабуги рассказала в соцсетях, что когда она стояла в очереди на КТ, по коридору провезли труп.
- Президент США Джо Байден заявил, что американские военные ликвидировали в Сирии одного из лидеров террористической организации «Исламское государство»* — Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. О том, что Силы специальных операций США под контролем Центрального командования провели накануне вечером контртеррористическую миссию на северо-западе Сирии, сообщил ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
- Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов в лабораториях медицинских учреждений и центров, в том числе в частных, а также цен на тест-системы в аптечных сетях. При выявлении нарушений надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
- Российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире, согласно «индексу бигмака». По подсчетам справедливый курс составляет 23,24 рубля за один доллар. Разница между этим показателем и нынешним обменным курсом составляет 77,42 рубля, из чего можно предположить, что рубль недооценен на 70%.
- В Татарстане утвердили перечень массовых социально значимых услуг, предоставление которых обеспечивается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. В список вошли выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, право вырубки зеленых насаждений, осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, аттестация педагогических работников, госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий и др.
- В 2022-м, объявленном в Татарстане Годом цифровизации, мэрия Казани решила быть в тренде и нашла способ, как стать более цифровой. Исполком утвердил программу «Цифровая трансформация бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений города Казани на 2022—2026 годы» за почти 1 миллиард рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что прокуратура Кировского района Казани провела проверку по факту гибели мужчины после падения в мазутохранилище на ул. К. Цеткин, д. 8/27. С 2015 года этот земельный участок принадлежит на праве собственности ООО «Электрон». После покупки земля по прямому назначению не использовалась, на участке не организовали пропускной режим и круглосуточную охрану.
- Также он рассказал, что прокуратура Кировского района Казани совместно со специалистами управляющей компании ООО «ГазЖилСервис» и ЭПУ «Казаньгоргаз» провела выездную проверку после гибели от отравления угарным газом двух жителей квартиры дома №18 на улице Шоссейной. Они проверили состояние внутридомового газового оборудования во всех пяти подъездах и обнаружили нарушение герметичности дымоходов. Из-за этого угарный газ полностью не выводился наружу и мог попасть в жилые помещения.
- В Госдуму был внесен законопроект, предлагающий штрафовать граждан, приобретающих алкоголь и психоактивные вещества несовершеннолетним. Проект предложил Госсовет Удмуртии. Изменения предлагается внести в статью 6.10 КоАП РФ, по которой предусмотрена ответственность за вовлечение детей в употребление алкогольной продукции и психотропных веществ. При этом прямого наказания за покупку несовершеннолетним спиртного не предусмотрено.
- В Татарстане начали работать над возведением новой смотровой башни — Главное инвестиционно-строительное управление РТ заказало почти за 12 миллионов рублей проект строительства инфраструктуры и благоустройства около нее. У подрядчика, который пока не определен, будет на это четыре месяца, в июне ГИСУ должно получить готовый план. Подробности — в материале «Реального времени».
- Исполком Казани постановил ликвидировать МБУ «Управление капитального ремонта Казани» до 1 июня 2022 года, такое постановление есть в сборнике мэрии города. Комиссии МБУ «УКР» необходимо провести мероприятия по ликвидации, проследить за соблюдением прав работников учреждения, принять меры по кредиторской задолженности и обеспечить передачу находящегося на балансе учреждения имущества в состав муниципальной казны.
- Также исполком постановил создать комиссию по подготовке проекта изменений в Генеральный план столицы РТ. О том, что в Казани подготовят такой проект, стало известно в октябре 2021-го. Изменения произойдут с учетом замечаний и предложений, поступивших в результате общественных обсуждений. Работу необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года, на ее выполнение рассчитано 8 585 300 рублей. Заказчиком выступает Управление архитектуры и градостроительства исполкома Казани.
- Против оппозиционного политика Алексея Навального в Лефортовский суд Москвы поступило новое уголовное дело. Дата рассмотрения пока не назначена. Известно, что Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. По делу о мошенничестве следствие считает, что он похитил средства, пожертвованные запрещенной в РФ экстремистской организации-иноагенту «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК)**, и потратил их на личные нужды. Второе — это оскорбление судьи Веры Акимовой, которая вынесла ему приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
- В Казани стартовал суд над адвокатом Марселем Бадрутдиновым. По версии Следкома и стороны обвинения, в 2016 году подсудимый похитил у матери своего подзащитного 2 млн рублей, пообещав передать их в качестве взятки неким должностным лицам судебной системы за замену реального ареста домашним. Обвиняемый вину не признал, а по ходатайству гособвинителя, перед отложением заседания суд продлил обвиняемому домашний арест еще на 3 месяца.
- На ПАО «Нижнекамскнефтехиме» в рамках программы ротации управленческих кадров СИБУРа на должность заместителя генерального директора по производству назначен 46-летний Марат Фаляхов, ранее занимавший должность гендиректора «БИАКСПЛЕНа». На этой должности он сменил 61-летнего Олега Нестерова, который уходит на заслуженный отдых.
- В феврале сотрудники КАМАЗа будут приходить и уходить с работы в разное время. Графики смещаются на период от 5 минут до часа. В гендирекцию первыми в феврале будут приходить сотрудники департамента технического контроля. Их рабочий день теперь начинается в 7.00. Маркетологи и аналитики предприятия будут работать с 8.15 до 17.15. Решение принял штаб по профилактике коронавируса, чтобы снизить риски распространения COVID-19.
- Шесть игроков мужской хоккейной сборной России сдали положительные ПЦР-тесты после прилета в Китай. Из них известно о вратаре Дмитрии Шугаеве и нападающем Кирилле Марченко. Еще четыре фамилии остались не раскрыты.
- Олимпийский комитет России объявил официальный состав сборной страны на короткую программу командного турнира по фигурному катанию Олимпиады в Пекине. В мужском одиночном катании заявлен Марк Кондратюк. С танцами на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В парном катании Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ранее сообщалось, что в женском одиночном катании выступит уроженка Казани, фигуристка Камила Валиева. Однако в списке ее сейчас нет. Спортсменку, которая выступит в этой категории, не представили, а ее имя обещали назвать завтра.
- В казанском торговом концентре «Кольцо» закрылся кинотеатр «Каро», входящий в орбиту госкорпорации ВТБ. Он не работает уже с 31 января и при попытке купить билет на сеанс в «Каро» на сайте кинотеатра выходит ошибка.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ, запрещена в России.
**Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым