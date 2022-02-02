После вмешательства прокуратуры Челнов за два года получили жилье 47 сирот

Фото: прокуратура РТ

В течение 2020—2021 годов в Набережных Челнах прокуратура направила 58 исков об обеспечении жильем по месту жительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По результатам рассмотрения 55 исков удовлетворены. По двум искам производства прекратили в связи с добровольным выполнением требований прокурора и предоставлением жилья сироте. Одно дело остается в производстве суда.

Так, после вмешательства надзорного ведомства 47 сирот получили положенное жилье в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

В декабре в Татарстане после вмешательства прокуратуры 22-летнему жителю Елабуги выдали жилье. Заявитель остался без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. В 2018-м его включили в список нуждающихся в обеспечении жилым помещением, но жилье сироте за это время так и не предоставили. После вмешательства ведомства молодому человеку предоставили благоустроенное жилое помещение в Казани.

Маргарита Головатенко