Главное к утру: Америка проигнорировала предложения РФ по безопасности, госдолг США впервые выше $30 трлн
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 2 февраля:
- В Зеленограде на стадионе СШОР №111 состоялся 1-й Кубок России по регби на снегу среди мужских и женских команд. В числе победителей и призеров оказались казанские спортсмены. Так, мужская команда «Энергия» завоевала первый Кубок России по регби на снегу, обыграв сборную Самарской области со счетом 4:2. А женская команда «Зилант» получила бронзу, победив спортсменов из Белгородской области со счетом 5:1.
- Президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ по гарантиям безопасности. Об этом свидетельствует ответ американской стороны. По его словам, в их числе недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения около границ России и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.
- В казанском ЖК «Мелодия», расположенном на улице Габишева, начались строительные работы. Так, производится расчистка территории проблемного долгостроя, вывозится мусор. Степень готовности жилой части здания оценивается как высокая. Предыдущий застройщик объекта ООО «ПИК+» не построил подземный паркинг, поэтому основная часть работ по завершению строительства будет произведена в подземной части дома.
- Государственный долг США впервые превысил $30 трлн. Госдолг достиг этой отметки раньше на несколько лет в связи с расходами на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Сюда относятся в том числе пособия по безработице и поддержка малого бизнеса.
- Жители России владеют криптовалютой на общую сумму более 16,5 трлн рублей, или $214 млрд. Такую оценку дало правительство РФ. Этот показатель составляет около 12% мировых активов криптовалют. Оценка была произведена в прошлом месяце с помощью анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобиржи и др.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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