В Казани зафиксировали повышенную концентрацию диоксида азота в воздухе

В воздухе Казани зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота на одной из станций наблюдения. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Повышенный уровень диоксида азота обнаружен пунктом наблюдения за качеством атмосферного воздуха №7 по улице Декабристов, 183. Концентрация вещества составила 0,275 мг/куб. метр при допустимом значении в 0,2 мг/куб. метр.

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26 января тот же пункт наблюдения на улице Декабристов выявил превышение предельно допустимой концентрации фенола и диоксида азота. Концентрация диоксида азота составляла 0,295 мг/куб. метр, а фенола — 0,013 мг/куб. метр при допустимом значении в 0,01 мг/куб. метр.



Дарья Акимова