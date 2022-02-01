Главное к утру: перенос матча «Динамо-Ак Барс» и «Фенербахче», Деспотович перейдет в «Арсенал»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 1 февраля:
- Матч между казанским волейбольным клубом «Динамо-Ак Барс» и турецким «Фенербахче» перенесен на новую дату. Причиной стал карантин в турецкой команде. Изначально игра должна была состояться 3 февраля в столице Татарстана. Матч перенесли на 11 февраля. Отмечается, что ранее купленные билеты остаются действительными.
- В Татарстане продолжается расследование уголовного дела в отношении двух руководителей компаний-застройщиков казанских ЖК «Мелодия», «Жардин», «Поколение». Ими являются 39-летний депутат Совета Богородского сельского поселения Марат Саттаров и 39-летний Дмитрий Елин. В зависимости от роли каждого в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о растрате, злоупотреблении полномочиями и др. По версии следствия, Саттаров в 2016—2017 гг., находясь в должности директора ООО «ПИК+» и ООО «Финансово-инвестиционная компания «ИнвестБизнесХолдинг», чтобы вернуть ранее полученный заем от физлица, заключил фиктивные договоры уступки права требований к договору участия в долевом строительстве ЖК «Мелодия» на нежилые и жилые помещения на заведомо невыгодных для ООО условиях, безвозмездно передав права требования на сумму не менее 34 млн рублей без фактической оплаты стоимости помещений. Елин в 2019—2020 гг., занимая пост директора ООО «Мегаполис», наперекор законным интересам дольщиков ЖК «Жардин» предоставил себе займы размером по меньшей мере 14 млн рублей.
- В Едином реестре проблемных объектов по Татарстану (ЕРПО) стало на два объекта меньше. В настоящее время в нем числятся пять проблемных объектов. Так, из ЕРПО исключили объекты, находящиеся в Нижнекамске. Речь идет о блоках А и Б дома 23 на проспекте Вахитова. Причиной стало отсутствие обманутых дольщиков. В реестре по-прежнему находятся ЖК «Мелодия», «Поколение», «Жардин» и паркинг ЖК «МЧС» д.1 (1-я и 2-я очередь). В общей сложности насчитывается порядка 500 обманутых дольщиков. Восстановление прав планируется в этом году.
- Экс-нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович перейдет в тульский «Арсенал». По словам источника, в ближайшее время стороны подпишут соглашение, а все условия контракта согласованы.
- Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин предложил заменить слово «брак» на «союз», чтобы укрепить институт семьи. Он выразил мнение, что слово «брак» негативное: «Я никак не могу воспринимать это предложение — «Поздравляем вас со вступлением в брак». Как будто вляпался ногой во что-то», — сказал он и предположил, что из-за этого семьи потом разводятся.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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