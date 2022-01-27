Итоги дня: индексация соцвыплат и пособий на 8,4%, новый коворкинг в центре Казани, Татарстан ждет потепление
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 27 января.
- Московская сеть коворкингов и смарт-офисов SOK, основанная миллиардером и совладельцем компании «Технониколь» Игорем Рыбаковым, появится в Казани — она арендовала второй, третий и четвертый этажи здания в центре Казани на улице Пушкина, на первом этаже которого располагается магазин «Золотое яблоко». Согласно договору, SOK займет 4,2 тыс. кв. м, сделку помог провести эксклюзивный брокер объекта — международная компания CBRE. По оценкам экспертов, стоимость аренды может составить от 30,2 до 50,4 млн рублей в год. Подробнее о том, как Казань стала первым городом региональной экспансии столичной сети «гибких» офисов, — в материале «Реального времени».
- По поручению президента РФ Владимира Путина с 1 февраля на 8,4% вырастет размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве. Увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Вырастет сумма материнского капитала: на первого ребенка — до 524 тысяч рублей, на второго и последующих — до 693 тысяч рублей.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в полученных накануне ответах США на предложенный Россией проект гарантий безопасности нет позитивной реакции по вопросу о недопустимости расширения НАТО на восток. Однако в документе есть моменты, которые позволяют «рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам». Лавров пообещал, что в скором времени широкая общественность сможет ознакомиться с ответом США.
- С момента введения в общественном транспорте Татарстана QR-кодов, казанские перевозчики совместно с контрольно-ревизионной службой Комитета по транспорту и полицейскими проверили более 32 тысяч автобусов и выявили почти 11 тыс. пассажиров-нарушителей. Как сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, несмотря на решение о компенсации перевозчикам убытков из-за введения кодов, она пока не поступала. Она все равно не поможет спасти от банкротства ряд предприятий, добавил он.
- Тем временем челнинским перевозчикам на возмещение недополученных доходов из-за ведения QR-кодов выделяют 13,6 млн рублей. Эти средства им выделят их бюджета автограда. Такое решение приняли на заседании горсовета.
- Базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана нарастили производство на 6,8% в 2021 году. В консолидированный бюджет республики они уплатили порядка 87 млрд рублей в прошлом году, что больше к 2020-му на 61%. На республиканских предприятиях продолжили наращивать выпуск светлых нефтепродуктов, моющих средств и изделий из пластмассы. Восстанавливается производство химической и резиновой продукции.
- Однако в Татарстане есть предприятия, у которых упала прибыль. На заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» президент Татарстана Рустам Минниханов попросил премьер-министра Алексея Песошина взять их на контроль. Среди тех, кто вышел в минус, оказался менделеевское АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова». Закончил год с убытком в 63 миллиона рублей, хотя увеличил годовую выручку на 20%. Подробности — в материале «Реального времени».
- Советский районный суд Казани арестовал Дениса Володина, обвиняемого в убийстве риелтора и экс-хоккеиста молодежной команды из Нижнекамска «Реактор» Владимира Паюла. Он пробудет под стражей до 25 марта 2022 года. Об аресте ходатайствовало следствие, которое поддержала прокуратура. Обвиняемый и его защитник просили более мягкую меру пресечения — домашний арест.
- На Украине на Южном машиностроительном заводе солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из автомата Калашникова. После этого он скрылся с оружием. В результате стрельбы погибли пять человек, столько же пострадали. Бойца спустя время удалось задержать. После случившегося командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал рапорт об отставке.
- В Татарстане стартовала вакцинация подростков от 12 до 17 лет против коронавируса — прививку уже сделали 37 несовершеннолетних. Как рассказал пульмонолог, врач-педиатр Ильнур Закиров, «волна «омикрона» поражает» детей — ковидный госпиталь ДРКБ работает на пике напряженности. Основная доля пациентов — малыши, которым не исполнилось и года, некоторые попадают сразу же из роддома. Подробнее о заболеваемости детей коронавирусом в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Президент Татарстан Рустам Минниханов поручил министру здравоохранения республики Марату Садыкову взять на особый контроль вопрос обеспечения плановой медицинской помощи детям. Вопрос он взял на личный контроль. Минниханов отметил, что, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, помощь детям должна оказываться в полном объеме. При этом Минздрав должен исключить риск их возможного инфицирования при поступлении в медучреждение.
- В Татарстане четыре школы — две в Лаишевском районе и по одной в Мензелинском и Заинском районах — полностью закрыли на разобщение, чтобы избежать увеличения числа заболевших. При этом переводить школы на дистанционный режим обучения не планируется.
- Пожизненное председательство экс-президента РК Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности отменено. Обсуждаются изменения и дополнения в конституционные законы, которые бы сохраняли для него право входить в состав Конституционного совета страны, выступать в правительстве и парламенте.
- Сегодня по всей России отмечается 78-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Казани в парке у ДК им. Саид-Галиева торжественно возложили цветы к памятнику жителям блокадного Ленинграда и памятнику героям Великой Отечественной войны. Для столицы Татарстана дата имеет особое значение. Так, например, с Ленинградом тесно связана история Казанского оптико-механического завода.
- В Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу о хищении 95 миллионов рублей по госконтракту на производство технологии и оборудования для выпуска «нанодоски». Гособвинитель Елена Петрова запросила для экс-гендиректора ООО «Нур-тех» Марата Галеева, директора компании «Нур» Загира Исрафилова и заведующего кафедрой и бывшего проректора КНИТУ-КАИ Виктора Гуреева сроки в колонии общего режима. Вину все трое не признают. Подробности дела — в материале «Реального времени».
- В Казани пожаловались, что девочку-подростка, которая хотела оплатить проезд банковской картой «Мир», высадили из автобуса на улице Ершова. Кондуктор объяснил это тем, что карта находится в черном списке и поэтому оплата картой не проходит. Прокуратура проверит эту информацию и при наличии оснований примет меры реагирования. Проверку проводит и перевозчик.
- От президента РФ Владимира Путина не было никакой реакции по предложению «Единой России» помочь ЛНР и ДНР поставками оружия. При этом главе государства, «естественно, прекрасно известно об этом мнении» и «с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является», — заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
- В Татарстане в ближайшее воскресенье потеплеет до -1 градуса, а в начале следующей недели синоптики прогнозируют до +1°С. В ближайшие дни ожидает снег, а в понедельник — метель и сильный ветер. Ночью пока будет холодно — так, 28—29 января похолодает до -11... -18°С, а при прояснениях температура опустится до -21°С.
- Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится никаких анонсированных Западом новых «адских» санкций. По его мнению, экономическое развитие страны идет не без проблем, однако ничего ужасного с экономикой не произошло, а в каких-то местах она улучшилась. В качестве примера он привел сельское хозяйство. Медведев добавил, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
- Татарстан стал «лидером» среди регионов России по объему невыплаченных зарплат. По данным Росстата, на начало 2022 года задолженность составила 47,6 миллиона рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Следком опроверг версию, что подозреваемый в убийстве двух двоюродных сестер в села Мелекес Тукаевского района РТ стал жертвой преступления. Следователи просмотрели запись с камеры видеонаблюдения и пришли к выводу, что кроме мужа одной из девушек в день убийства в дом никто не заходил и не выходил из него. По результатам осмотра машины, где 25-летний парень свел счеты с жизнью и по предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, в машине он был один.
- В 2021 году в Казани отремонтировали 167 городских и поселковых дорог общей протяженностью 115 километров. Из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновили 11 участков — по улицам Рауиса Гареева, Маршала Чуйкова, Магистральной и другим. Всего за прошлый год в столице Татарстана общая площадь отремонтированных дорог составила 1 млн 300 тыс. кв. м.
- В квартире дома 48/20 в Набережных Челнах, в котором в октябре 2021-го произошел взрыв, произошла утечка газа. Жительница 12-го подъезда почувствовала его запах и позвонила в аварийную службу. Сотрудники приехали быстро, обнаружили утечку непосредственно на заглушке газовой трубы. Сегодня по всему стояку газ отсутствует — проводятся работы.
- Кабмин Татарстана утвердил положение об организации в республике профессиональной подготовки пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Обучаться они будут по «востребованным на рынке труда профессиям в целях обеспечения их дальнейшей занятости, а также под конкретные рабочие места, предоставляемые работодателями».
- Трех жителей Нижнекамска осудят по подозрению в организации деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы». По версии следствия, обвиняемые, будучи ее приверженцами, в 2017—2020 годах вовлекали в состав новых членов, пропагандировали идеи организации и проводили собрания, и собирали деньги с ее сторонников.
- В казанских Дербышках появится филиал детской поликлиники №6 в отдельно стоящем здании. Превращение старого двухэтажного здания №20а по улице Правды в современное четырехэтажное обойдется в 382,7 миллиона рублей. В целом учреждение рассчитано на 180 посещений в смену. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Нижегородской области троих подростков в возрасте 16—17 лет заподозрили в подготовке нападения на школу. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Приготовление к совершению убийства более двух лиц». По версии следствия, подростки сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для убийства нескольких лиц на почве ненависти.
Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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