Главное к утру: ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, отключение света на «Свияжских холмах»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 27 января:
- Накануне посол США в России Джон Салливан привез в министерство иностранных дел письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Салливан прибыл с двумя документами — от США и НАТО. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, американская сторона не будет обнародовать предложения, отправленные РФ. США надеются на аналогичные шаги Москвы.
- Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что на встрече советников лидеров «нормандского формата» стороны провели инвентаризацию Минских соглашений. Таковы итоги встречи представителей России, Германии, Украины, Франции. Также Козак не стал комментировать инициативу «Единой России» поставлять оружие в Донецкую и Луганскую народные республики.
- В Татарстане на курорте «Свияжские холмы» произошло отключение электроэнергии. В результате инцидента некоторые люди остались висеть на подъемниках. Для того, чтобы их снять, были запущены дизельные генераторы. Отдыхающим пришлось пешком подниматься в гору к своим машинам. О причине отключения света пока неизвестно.
- В Международном аэропорту «Казань» отменили прилет и вылет двух рейсов из Стамбула. Так, отменен прилет рейса из Стамбула в 1:10 и рейс из Казани в Турцию в 2:05. Еще один вылет из Стамбула задержали до 9:30. А рейс из Казани в Турцию задержали до 10:25 27 января.
- «Рубин» арендовал полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА Константина Кучаева. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22, в нем предусмотрена опция выкупа трансфера футболиста. Перед уходом Кучаев продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона 2023/24.
- Уханьские ученые предупредили о риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, которые ранее был обнаружен в ЮАР. Сейчас эта инфекция угрожает только летучим мышам. Для взаимодействия с организмом человека ему нужна определенная мутация. Ученые отмечают, что природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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