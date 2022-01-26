Итоги дня: оружие для ЛНР и ДНР, пилотная зона крипторынка в Казани, рост смертности в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 26 января.
- Партия «Единая Россия» обратилась к руководству РФ с просьбой оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок военной продукции. Как объяснил глава фракции в Госдуме Владимир Васильев, она необходима им для сдерживания агрессии и защиты граждан — нельзя «бросить людей на произвол киевского режима». С предложением направить ДНР и ЛНР оружие выступил и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его поддержал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Тем временем Управление Народной милиции ДНР призывает правительства стран блокировать попытки Киева получить дополнительное наступательное вооружение и боеприпасы.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил: если по предложенным РФ гарантиям безопасности от США не последует конструктивного ответа и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва примет необходимые ответные меры. По его словам, попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине будут жестко пресекаться.
- Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин предложил создать в Казани подконтрольную государству тестовую территорию по использованию криптовалюты. По его расчетам, с помощью пилотной зоны можно будет посмотреть, «как работают те же элементы инфраструктуры под контролем государства и регулятора». Недавний запрет Центробанка на оборот криптовалют и их майнинг в России Хайруллин назвал справедливым и подчеркнул, что объем криптовалютных сделок ежегодно достигает $5 миллиардов, а участвуют в этом более 200 миллионов человек.
- Тем временем президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку обсудить вопрос регулирования криптовалюты — по итогам дискуссии они должны прийти к единому мнению. Его они должны представить главе государства.
- Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022-го. После его вступления в силу средний размер пенсии в России составит 18 984 рубля. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков уточнял, что рост пенсий затронет порядка 30,8 млн россиян.
- В Казани возбудили уголовное дело после убийства риелтора — тело 24-летнего мужчины нашли накануне в квартире одного из домов по проспекту Ахметзянова. В преступлении подозревается 34-летний житель Пестречинского района РТ, снимавший у потерпевшего квартиру. Установлено, что убитый планировал продать квартиру, в которой жил подозреваемый, но тот отказывался съезжать. В день убийства потерпевший в очередной раз потребовал от подозреваемого покинуть квартиру, после чего между ними произошел конфликт. В драке злоумышленник нанес риелтору множественные удары топором, а затем скрылся. Следствие намерено просить ареста подозреваемого.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о росте числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в стране на 9,3%. В больницы с COVID-19 стали чаще попадать и дети — только за последние два дня уровень их госпитализации увеличился на 36,5%. Что качается омикрон-штамма коронавируса, то его выявили уже в 72 регионах.
- Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков на итоговой коллегии ведомства сообщил, что за 2021-й общая смертность населения в Татарстане выросла на 11,5% в сравнении с 2020-м. Он же назвал основные причины смертности в РТ. Первое место занимают болезни системы кровообращения, этот показатель равен 36,5%. На втором месте находится смертность от коронавируса с 18,1%, на третьем — от новообразований с 11,3%.
- Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов — поправки внесут в статьи 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Речь идет о наказании преступников, уже имеющих судимость за насильственные действия в отношении несовершеннолетних лиц. Пожизненный срок грозит и за первое преступление в отношении двух и более детей. Закон должен подписать президент России Владимир Путин.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить в Казани IT-парк на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» ко Дню республики. «Как говорится, колхоз создали — высылайте колхозников, готовьте айтишников», — пошутил он. Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин предложил Минниханову назвать новый IT-парк в честь разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева. Площадь объекта составит 43 тыс. кв. метров, будет открыто 4,5 тысячи рабочих мест.
- В Год цифровизации в Татарстане дополнительно выделят 1,6 миллиарда рублей на комплексное развитие цифровой инфраструктуры. Кроме того, ожидается, что в конце года жители республики смогут получать электронные паспорта наряду с Москвой. Вместо привычного бумажного паспорта им будет предложено получить смарт-карту и QR-код. Подробнее об итогах работы Минцифры РТ в 2021 году и цифровых планах на будущее — в материале «Реального времени».
- Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Евросоюз может ввести новые санкции против России в случае ограничения поставок газа, кибератак и кампаний по дезинформации. Эти меры могут включать ограничение на конвертирование валюты и доступа к SWIFT, а также запреты на импорт и экспорт.
- Представитель РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов заявил, что иски Украины и Нидерландов против России по делу о крушении рейса МН17 на востоке Донецкой области в 2014 году должны быть отклонены. Он утверждает, что Нидерланды злоупотребили правом на обращение в суд — голландский прокурор врал компетентным органам России о наличии ордера на арест свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха. А власти страны вводят ЕСПЧ в заблуждение, заявляя, что запросы о правовой помощи полностью или частично оставлены российскими властями без ответа.
- Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прошел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. В четвертьфинале ему удалось обыграть канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Сегодня же уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде.
- В 2021-м в России зафиксировали достаточно высокий спрос на автокредиты, хотя во второй половине года их выдача немного сократилась при одновременном росте среднего чека. По данным НБКИ, средний размер выданных российскими банками кредитов на новые автомобили и машины с пробегом составил в декабре 2021 года 1,28 миллиона рублей, что стало рекордом. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков попросил президента республики Рустама Минниханова поддержать проект строительства нового перинатального центра в Казани — коечной мощности перинатального центра РКБ не хватает. Он обратил внимание, что ежегодно растет количество беременных с высокой группой риска, равно как и число недоношенных детей, нуждающихся в высокотехнологичной помощи.
- Тем временем в Казани на базе городской клинической больницы №7 открылся лечебно-реабилитационный центр. Его строительство обошлось в 1,3 млрд рублей. Там будут проводиться курсы реабилитации больных с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы и тех, кто перенес COVID-19.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал призывы Вашингтона против российского лидера Владимира Путина политически деструктивными — они не болезненны не только для главы государства, но для любого представителя высшего руководства страны. Он подтвердил, что президент по-прежнему держит деньги в банке «Россия», который находится под санкциями.
- Москва решает с Токио вопрос о перезахоронении советского разведчика Рихарда Зорге, во время Второй мировой войны работавшего в Японии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что «есть инициатива перезахоронить его на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды.
- По информации СМИ, в I квартале 2022 года в России должны произойти первые губернаторские отставки — свои посты могут покинуть до девяти человек. Под угрозой, например, глава Оренбургской области Денис Паслер, занимающий должность с 2019 года. Уход с поста прогнозируют также главе Томской области Сергею Жвачкину, губернатору Рязанской области Николаю Любимову и губернатору Кировской области Игорю Васильеву.
- В 2022-м в Татарстане запланирован ремонт сразу нескольких больниц. В сумме на это уйдет более 913 миллионов рублей из бюджета республики. Больше всего, а именно 528,1 миллиона рублей, направят на ремонт учреждений вне Казани. Речь идет о Набережно-Челнинской инфекционной больнице, о главном корпусе Детской городской больницы с перинатальным центром (ДГБ с ПЦ) в Нижнекамске, лечебном корпусе №2 Госпиталя для ветеранов войн в Казани. Подробности — в материале «Реального времени».
- Минздрав России по поручению правительства опубликовал памятку для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19. Так, привитым и переболевшим, у которых отсутствуют симптомы заражения коронавирусом, рекомендуется соблюдать самоизоляцию, измерять температуру тела не реже одного раза в сутки. В таком случае лечение не требуется.
- Стамбул переживает последствия затяжного снегопада. Несколько тысяч российских туристов не могут вернуться домой, так как из-за непогоды работа международного аэропорта парализована. В общей сложности было отменено около 700 рейсов. Подробнее о ситуации в Стамбуле рассказал корреспондент «Реального времени», оказавшийся в числе туристов, не имеющих возможности вернуться на родину.
- Верховный суд Татарстана прекратил рассмотрение исков двух собственников аварийного жилья из Зеленодольска к Кабмину РТ — они требовали признать недействительным постановление от 26 сентября 2013 года №681, которым утверждалась Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013—2017 годы. В документе они увидели нарушение федерального законодательства, однако правительство республики с этим не согласилось. Прокуратура власти Татарстана поддержала, указав, что «оспариваемый нормативно-правовой акт утратил силу». Адвокаты истцов готовы оспорить решение ВС РТ.
- Сбер намерен приобрести 100% долей в компании «Стокманн» в первой половине 2022 года. В сообщении отмечается, что владелец российского «Стокманна» Яков Панченко и Сбер подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме Сбера. Стороны намерены в первой половине 2022 года подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в «Стокманне» после комплексной инвестиционной проверки, согласования с ФАС и получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки.
Татьяна ДеминаОбществоВластьМедицинаИнфраструктураТехнологииЭкономикаБанкиСпортПроисшествия Татарстан
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