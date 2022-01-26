Главное к утру: в Татарстане объявили студента года — 2021, Байден допустил введение санкций против Путина
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 26 января:
- Студентом года Республики Татарстан — 2021 и победителем в номинации «Гран-при» стал Рахматджон Халилов (КНИТУ). Кроме того, впервые сразу три лауреата номинации «Гран-при» получили возможность пройти обучение в любом вузе мира по программе «Алгарыш».
- Спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина вновь переизбрали секретарем политсовета территориального регионального отделения «Единой России». Его кандидатуру поддержал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Помимо Мухаметшина, на голосование выдвигали кандидатуру главы Зеленодольского района РТ Михаила Афанасьева.
- В Татарстане планируют увеличить число магазинов с алкогольной продукцией в селах и деревнях. Как рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов, в республике находится 593 сельских населенных пункта, где отсутствуют торговые точки по продаже алкоголя. Из-за роста нелегального оборота товаров наблюдается падение продаж. Такая ситуация сложилась в Агрызском, Лениногорском и Мензелинском районах.
- УНИКС проиграл мадридскому «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23) в пользу испанцев. Казанский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице с 20 играми и 12 победами. «Реал» сохраняет лидерство в регулярном чемпионате.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на востоке страны находится под контролем. Эвакуация дипломатов ряда стран не означает неминуемую эскалацию. От встречи советников «нормандской четверки», которая запланирована на сегодня, глава государства не ждет прорыва.
- Президент США Джо Байден не исключил введения личных санкций против лидера России Владимира Путина в случае «вторжения» РФ на Украину. Как отметил Байден, США не намерены отправлять войска на Украину. Но в ближайшее время может быть принято решение об отправке в Европу части американских сил, которые привели в состояние повышенной готовности.
- Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России за полгода следует привить от COVID-19 как минимум 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет для защиты их от тяжелого течения болезни. Госзаказ на препараты может резко увеличить Минздрав РФ.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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