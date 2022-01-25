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В Казани в понедельник произошло 276 ДТП, два из них с пострадавшими

08:04, 25.01.2022
В Казани в понедельник произошло 276 ДТП, два из них с пострадавшими
Фото: Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина (архив)

В Казани за понедельник, 24 января, поступило 267 сообщений о ДТП. В двух из них есть пострадавшие — произошло столкновение и наезд на пешехода.

Сотрудники ГИБДД Казани задержали 11 водителей в пьяном состоянии и двух водителей без прав. В отдел полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщает telegram-канал Госавтоинспекции города.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина (архив)

Недавно в соцсетях появилось видео с казанским троллейбусом, который ехал с человеком на крыше. Инцидент произошел на перекрестке улиц Тукая — Татарстан. Транспорт проехал на красный свет.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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