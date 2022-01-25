В Казани в понедельник произошло 276 ДТП, два из них с пострадавшими
В Казани за понедельник, 24 января, поступило 267 сообщений о ДТП. В двух из них есть пострадавшие — произошло столкновение и наезд на пешехода.
Сотрудники ГИБДД Казани задержали 11 водителей в пьяном состоянии и двух водителей без прав. В отдел полиции доставили трех граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщает telegram-канал Госавтоинспекции города.
Недавно в соцсетях появилось видео с казанским троллейбусом, который ехал с человеком на крыше. Инцидент произошел на перекрестке улиц Тукая — Татарстан. Транспорт проехал на красный свет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым