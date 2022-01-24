Численность постоянного населения Татарстана может вырасти до 3 899 800 человек к 2030 году

В Татарстане численность постоянного населения может возрасти до 3 899 800 человек к 2030 году, согласно базовому варианту Бюджетного прогноза РТ на 2017—2028 годы.



Численность населения в регионе может вырасти за счет положительного миграционного прироста и увеличения рождаемости. По консервативному варианту прогноза, численность населения может составить к 2030 году 3 889 700 человек.

За 2020 год в среднем численность населения Татарстана составила 3 898 500 человек, уменьшилась по сравнению с 2019-м на 2,3 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции по итогам 2021 года сообщал, что численность населения в республике превысила 4 миллиона человек. Он отмечал, что динамика численности населения всегда была положительной, но в последние два года темпы роста сократились.

Маргарита Головатенко