В Татарстане более 35 тысяч семей в прошлом году получили выплаты на первенца почти на 3,5 млрд

В Татарстане в прошлом году более 35 тысяч семей получили выплаты в связи с рождением первого ребенка. Им выплатили почти 3,5 млрд рублей по национальному проекту «Демография».

В Татарстане более 36 тысяч детей в возрасте до трех лет обеспечены специальными продуктами детского питания, на эти цели в прошлом году выделили 466,8 млн рублей.

Помощь оказывается родителям детей, посещающих детский сад, в виде компенсации части оплаты за содержание ребенка в ДОУ. В прошлом году в виде компенсаций выплатили 911,6 млн рублей.



По национальному проекту «Демография» в прошлом году 7 835 граждан пожилого возраста и инвалидов были охвачены системой долговременного ухода. На эти цели выделили 131,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Татьяна Леухина