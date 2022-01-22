В Мамадышском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму

В Мамадышском районе РТ возобновила работу ледовая переправа через реку Каму по маршруту «село Соколка — село Новый Закамский». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Ледовую переправу открыли с 13.00 22 января.

Фото: МЧС по РТ (архив)

20 января ее закрыли для уборки снега. Утром в Татарстане возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту: село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района.



Татьяна Леухина