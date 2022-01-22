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В Мамадышском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму

14:20, 22.01.2022
В Мамадышском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через Каму
Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

В Мамадышском районе РТ возобновила работу ледовая переправа через реку Каму по маршруту «село Соколка — село Новый Закамский». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Ледовую переправу открыли с 13.00 22 января.

Фото: МЧС по РТ (архив)

20 января ее закрыли для уборки снега. Утром в Татарстане возобновили работу ледовой переправы через реку Каму по маршруту: село Покровское Елабужского района — поселок Красный Ключ Нижнекамского района.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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