В 2021 году в Казани погибли восемь человек в ДТП с участием нетрезвых водителей

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году в Казани произошло 51 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате происшествий восемь человек погибли, еще 72 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

За минувшие сутки в городе выявили более 100 водителей, которые нарушали правила дорожного движения. 10 человек находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде, три гражданина — без водительских прав.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера сообщалось, что за 2021 год на дорогах Татарстана произошло 150 ДТП с участием диких животных. Чаще всего жертвами становились лоси, косули и кабаны. В основном аварии происходили в темное время суток.

Диана Жиленкова