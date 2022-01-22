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В Казани в третий раз пройдет Кубок мэра по го

04:29, 22.01.2022
В Казани в третий раз пройдет Кубок мэра по го
Фото: kzn.ru

С 21 по 24 января в Казани пройдет третий Кубок мэра по го. Соревнование проводится по системе Мак-Магон в пять туров, сообщает мэрия города.

Открытие кубка состоится 22 января в 13:00. Соревнования пройдут в республиканской спортшколе олимпийского резерва по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова. В субботу пройдут три тура, а в воскресенье еще два — четвертый и пятый. Соревнования закроются 23 января в 14:30.

Победителя турнира наградят Кубком мэра. Победители и призеры по категориям получат дипломы, медали и призы. Победителей в категории до 20 лет и женской категории наградят кубками Комитета физкультуры и спорта.

Фото: kzn.ru

Турнир организован Комитетом физкультуры и спорта Исполкома города, Федерацией го Татарстана и РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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