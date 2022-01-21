Итоги дня: встреча Лаврова и Блинкена, увеличение пенсий военным, Кудрин об укрупнении регионов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 21 января.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об итогах переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, встреча была «промежуточной», но удалось договориться, что Вашингтон на следующей неделе предоставит письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности. Встреча прошла в Женеве и длилась полтора часа. Блинкен заявил, что эти переговоры — часть продолжающихся усилий по снижению напряженности и по предотвращению дальнейшей агрессии РФ против Украины.
- Генеральная прокуратура России проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, к апрелю 2022 года, сообщил представитель надзорного ведомства Александр Яковлев. По его словам, проверка начата еще в декабре 2021 года. Сотрудники Генпрокуратуры осуществили ряд выездов в регионы. За десять месяцев было проведено больше 44 тысяч проверок в местах лишения свободы, выявлено более 110 тысяч нарушений закона, внесена 31 тысяча представлений.
- Ассоциация предпринимателей-мусульман России создала петицию в Сети за строительство Соборной мечети на берегу реки Казанки напротив кремля. Это «не ущемит ничьих прав, не оскорбит чувств верующих других конфессий, не принизит значимость иных религий», убеждены в организации. Там и вовсе уверены, что строительство мечети на берегу Казанки «послужит индикатором социального благополучия и наилучшим образом скажется на качестве жизни миллионов жителей Казани и гостей столицы».
- СУ Следственного комитета РФ по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Казани, которая издевалась над своей дочерью из-за ссоры с мужем и снимала это на видео. Она полностью признала свою вину. Дело направлено в суд. Ей предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, и по статье 156 УК РФ — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас она находится под стражей и пробудет там до 7 февраля.
- Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что Татарстан может стать частью агломерации в Поволжье. По его мнению, в России должно появиться несколько крупных агломераций, способных конкурировать с Москвой. Помимо Поволжья, их создание возможно вокруг Екатеринбурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Томска. Также Кудрин заявил о необходимости увеличить объемы строительства инфраструктуры в 2—3 раза. Подробнее о стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан» — в материале «Реального времени».
- В Набережных Челнах прокуратура по итогам проверки внесла представление в адрес руководителей 19 управляющих компаний. Придомовые дороги и тротуары большинства многоквартирных жилых домов не чистились от наледи и снега и не обрабатывались противогололедными средствами, местами на дорогах образовалась колея. В отношении должностных лиц двух управляющих компаний возбуждено два дела об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею признания Донецкой народной и Луганской народной республик, внесенную в Госдуму депутатами от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым. По его мнению, авторы инициативы не должны зарабатывать на ней политические очки. Кроме того, важно в данный момент избегать шагов, которые могут усилить напряженность этой ситуации. По мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный, поэтому необходимо на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций и обсудить такую инициативу.
- По данным источника, бывший прокурор Крыма и экс-депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая на днях заявила, что по личным обстоятельствам не вступит в должность посла России в Кабо-Верде, может стать заместителем главы Россотрудничества. Однако она сообщила, что еще рано комментировать данный вопрос.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основной причиной проходивших в этом месяце беспорядков в стране является разрыв между доходами богатых и бедных. Он отметил, что эти события обнажили проблемы, которые копились уже давно. По его словам, на данный момент стратегической задачей является глубинная трансформация всего общественного уклада. В стране необходимы реальные реформы, отвечающие интересам местных жителей.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что туристическая отрасль в России восстановилась на 87% в сравнении с допандемийным уровнем. По его словам, за 2021 год 89 млн пассажиров совершили внутренние полеты, что на 22% больше, чем в 2019 году. В прошлом году была запущена программа чартерных рейсов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря ей жители России смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в полтора — два с половиной раза дешевле.
- Как стало известно «Реальному времени», в Казани выставили на продажу старинный дом на ул. Право-Булачной, 19. Сейчас в некогда жилом здании, построенном в XIX веке, расположены гостиница и кафе. Трехэтажное здание, внесенное в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения Казани, собственник оценил в 130 миллионов рублей, или же $1,7 миллиона. Подробности — в материале «Реального времени».
- Владимир Путин на заседании Совбеза предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6 процента. Он напомнил, что с 1 января на такую величину увеличили гражданские пенсии. В то же время выплаты военным и приравненным к ним планировалось поднять с 1 октября наступившего года на четыре процента. Нововведение затронет более 2,6 миллиона человек, включая вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.
- Глава Министерства экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что страна не будет платить компенсацию, если национальный регулятор признает газопровод «Северный поток — 2» не соответствующим праву Евросоюза. При этом он признал большую зависимость Германии от России в плане энергоресурсов.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 21 января уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 64,4%. Первым компонентом вакцины от COVID-19 сделано более 81,9 млн уколов. Завершили курс вакцинации более 78 млн россиян. Тем временем в стране за прошедшие сутки выявлено 49 513 новых случаев заболевания коронавирусом. Это стало рекордом с начала пандемии.
- В Татарстане растет число вызовов врача на дом и обращений с симптомами ОРВИ, констатировал сегодня замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. По его словам, на данный момент свободно 30% коек для коронавирусных больных. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана с 20 января назначены новые замминистра. Ими стали Айрат Садыков — он будет курировать транспортный блок, и Тимур Никонов — экономический блок. Тем временем из Миндортранса РТ в Минстрой республики перешел Ильнур Нурмухаметов. Он назначен заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
- Хорошевский суд Москвы арестовал замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева. Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
- Первым заместителем председателя Госкомитета РТ по тарифам стала Лариса Хабибуллина. До этого она работала на должности заместителя главы этого же ведомства. В Госкомитет РТ по тарифам Хабибуллина пришла еще в 2008 году. В сентябре 2019-го она приступила к обязанностям зампредседателя Госкомитета РТ по тарифам.
- Средняя зарплата курьеров в Казани составляет 48 тысяч рублей. При этом водитель-курьер может заработать до 100 тысяч рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата Кабмина, федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат с 21 января. Кроме того, по возможности чиновников рекомендовано перевести на удаленку.
- Банк России получил анонимную угрозу о минировании, сообщила пресс-служба регулятора. Сообщение о якобы заминированном здании ЦБ пришло по электронной почте в дежурную часть полиции. Информация о минировании офиса оказалась ложной, и сотрудники вернулись на рабочие места.
- Американский рок-музыкант и актер Мит Лоуф умер на 75-м году жизни. Причина смерти артиста не раскрывается. Сегодня же на 86-м году жизни умер поэт Анатолий Найман. У него во время выступления с докладом о поэте Осипе Мандельштаме на конференции в ВШЭ произошел обширный инсульт.
- В Москве трем девушкам предъявили обвинение в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ), после того как они устроили откровенную фотосессию у мечети. Одна из фигуранток уголовного дела позировала на фоне мечети в нижнем белье, чулках и шубе. По версии следствия, девушки хотели таким способом набрать себе подписчиков в соцсетях.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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