В Татарстане выявлено 765 случаев гриппа

В Татарстане в настоящее время выявлено 765 случаев гриппа. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам Авдониной, в 96% случаев — это грипп AH2N3.

Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Такие симптомы, как температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль и ломота во всем теле, начинают проявляться уже через один или два дня после заражения.

Фото: Максим Платонов

В 2021 году в республике был зафиксирован рекорд заболеваемости гриппом — 441 случай. Такое количество было выявлено впервые за пять лет. По словам главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, в республику поступило противогриппозной вакцины лишь 43% от заявки, поэтому удалось сделать прививки лишь 26% населения.

Дарья Акимова