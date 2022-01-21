Главное к утру: УНИКС обыграл «Барселону», Путин наградил сотрудников «Татнефти»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 21 января:
- Казанский УНИКС обыграл «Барселону» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Игра в «Баскет-холле» завершилась со счетом 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16). Так, УНИКС поднялся на 6-е место в турнирной таблице, казанцы одержали 12 побед в 19 матчах.
- Ушел из жизни бывший директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Асгат Сафин. Причина смерти не уточняется.
- Замминистра транспорта РФ Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В ближайшее время в Хорошевском районном суде города Москвы рассмотрят ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
- Президент России Владимир Путин наградил ряд жителей Татарстана. Например, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили помощника гендиректора — начальника отдела АО «Татнефть» Александра Андронова, главного эксперта проектного офиса центра технологического развития АО «Татнефть» Рашита Миннуллина и др.
- Также Путин присвоил главе «Газпрома» Алексею Миллеру звание Героя Труда. Оно присваивается «за особые трудовые заслуги перед государством и народом». Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
- Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле вернулся в больницу для возобновления курса химиотерапии для лечения опухоли в толстой кишки. 81-летний спортсмен проведет в медучреждении несколько дней. Он находится в стабильном состоянии под наблюдением медиков.
- Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров направил поздравительную телеграмму первому президенту Татарстана и Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву по случаю его 85-летия. Кадыров отметил, что с именем Шаймиева в республике связаны самые лучшие преобразования в жизни граждан.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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