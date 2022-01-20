В Казани двух сотрудников УВД приговорили к условным срокам за избиение задержанного

Фото: Максим Платонов (архив)

Кировский суд Казани признал двух бывших полицейских виновными в избиении арестованного по административной статье. Алексея Мадерова и Максима Алексеева приговорили к 3 годам и 9 месяцам и 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать должности на 2 года.

В апреле 2021 года арестованный спецприемника УМВД по Казани Денис Божко постучал в дверь камеры и спросил у охранников, когда его выведут на прогулку. В ответ старший лейтенант Максим Алексеев и младший сержант Алексей Мадеров нанесли мужчине около 10 ударов, в том числе резиновой палкой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мужчине удалось связаться с женой по телефону и рассказать о произошедшем. Полицейские, узнав, что информация дошла до прокуратуры, вывели Божко из камеры и снова избили. Со слов потерпевшего, во время этого в служебный кабинет заглянула младший сержант полиции Александра Кечемасова и попросила коллег вести себя «потише».

Сегодня Кировский суд вынес приговор Кечемасовой за применение силы к задержанному. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.



Татьяна Леухина