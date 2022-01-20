Главное к утру: массовое ДТП в Татарстане, скандальный ролик ЦСКА
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 20 января:
- Накануне в Новошешминском районе Татарстана произошло массовое ДТП, в результате которого погиб один человек. По предварительным данным, рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. После этого в них врезались еще две легковушки. Водитель автобуса скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».
- ЦСКА удалил видеоролик с презентацией новичка команды, турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, который возмутил болельщиков в социальных сетях. На видео якобы проходили переговоры с игроком. В ролике показали переписку между аккаунтами ЦСКА и Языджи в Instagram. ЦСКА уговаривает Языджи подписать контракт, но он не читает сообщения. Однако, после того как клуб пишет, что в России «много Наташ», спортсмен тут же отвечает, что «будет через 5 минут».
- Приволжский суд Казани продлил арест экс-главе ФСС по Татарстану Павлу Лоханову на месяц, до 21 февраля. Начинается ознакомление обвиняемого с материалами дела. Предварительное расследование уголовного дела завершается.
- В качестве подозреваемого по делу о коррупции задержан замглавы Минтранса Владимир Токарев. Уголовное дело не связано с работой в ведомстве. По данным СМИ, Токарева доставили в Управление на транспорте МВД России по ЦФО в рамках следственных действий. Оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России.
- В Казани во время движения загорелся двигательный отсек скорой помощи. Пожар произошел на площади 1 кв. метр. В результате инцидента никто не пострадал.
- Также в столице РТ на улице Минской произошел обрыв провода, в результате чего на участке от улицы Глазунова до Академика Арбузова приостановлено движение трамваев №5 и №5а. Движение организовано по маршруту улица Халитова — улица Глазунова (через ж/д вокзал).
- Сегодня отмечает юбилей первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Ему исполняется 85 лет. Подробнее — в материале «Реального времени».
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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