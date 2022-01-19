Итоги дня: Путина просят признать ДНР и ЛНР, Бекмамбетов добился сноса дома в Казани, Кабо-Верде без Поклонской
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 19 января.
- Печерский районный суд Киева не стал арестовывать экс-президента Украины Петра Порошенко или просить за него залог в $35,8 миллиона, как просило обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства и обязали сдать паспорта для выезда за границу. Порошенко намерен обажловать решение суда. Он является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014—2015 годах, уголовное дело заведено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации». Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы.
- Российский режиссер Тимур Бекмамбетов доказал в суде незаконность постройки на набережной Кабана, возводящейся рядом с объектом культурного наследия республиканского значения — домом супруги просветителя Марджани Бибифатимы. 11-й арбитражный апелляционный суд вынес постановление, которое «затвердило» решение АС Татарстана о признании самовольным строением здания на углу улиц Ахтямова и Марджани и его сносе. Суд также решил взыскать с застройщика — казанского ООО «Антек» — расходы на оплату судебной экспертизы, результаты которой легли в основу этого решения. Подробности — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство страны одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса. «Газпром» официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января, а «Молдовагаз» не успеет выплатить авансовый платеж за этот месяц.
- Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная в октябре 2021-го на должность посла России в африканском государстве Кабо-Верде, не вступит в должность. Это она объяснила «возникшими личными обстоятельствами», добавив, что готова на любую должность, на которой будет полезна России. Кандидатуру на замену Поклонской пока не согласовывались.
- В Государственную думу внесли проект обращения к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР». Депутаты просят признать Донецкую и Луганскую народные республики «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств» и просят рассмотреть «вопрос о скорейшем проведении переговоров» с руководством этих республик. Свою предложение они объясняют тем, что «признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».
- Агентство инвестиционного развития РТ подвело итоги за 2021 года. Как сообщила его глава Талия Минуллина, падение иностранных инвестиций по итогам прошлого года произошло на 50%, при этом вложения в основной капитал выросли на 12% — до 665 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Итоги за 2021-й сегодня подвело и Управление Роспотребнадзора по Татарстану. За прошлый год ведомство выявило нарушения санитарных норм в 2 313 организациях, которые в сумме оштрафовали на 19,3 миллиона рублей. Руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина пожаловалась на снижение укомплектованности кадрами до 86,6%, рассказала о снижении бессимптомных случаев заболевания коронавирусом почти в четыре раза и об увеличении доли тяжелых случаев на 22%. Подробнее о работе ведомства в 2021 году — в материале «Реального времени».
- В Татарстане «Макдоналдс» планирует в ближайшие пять лет открыть 12 ресторанов. В проект ожидается привлечь более 1 млрд рублей инвестиций и создать 1 тысячу рабочих мест. Сейчас работают 29 заведений по всей республике.
- Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в области европейской безопасности стала критической по вине Вашингтона и НАТО, а Украину используют как рычаг давления на Россию. По его словам, наша страна заинтересована в договоренности с США, а вовлеченность в процесс широкого круга стран представляется контрпродуктивной.
- Арестованного ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова вывели из состава оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Его место займет врио ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Помимо Гафурова из состава оргкомитета исключен экс-глава Минмолодежи Татарстана, замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов. Вместо него в состав оргкомитета включили нового министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова.
- Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу основателя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина. Выйти из СИЗО у него не получилось — по решению столичного суда он останется там. Также суд не стал изменять меру пресечения соратнику Доронина, вице-президенту Finiko Ильгизу Шакирову.
- В рамках саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit» с 19 по 20 мая 2022-го в Казани пройдет выставка Russia Halal Expo. Выставочную площадь в этом году увеличат с 5 до 10 тысяч кв.м. Уже продано 50% заявленной выставочной площади. Высокий интерес связан с празднованием 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
- Завтра первому президенту Татарстана, Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву исполняется 85 лет. Он чувствует себя прекрасно, ведет активный образ жизни и продолжает заниматься делами республиканского фонда «Возрождение» и проектом полилингвальных центров «Адымнар — путь к знаниям и согласию», рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Сегодня к его юбилею в казанской галерее «Хазинэ» открылась фотовыставка «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха». Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
- Представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын объявил о готовности Турции предоставить площадку для переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По его словам, Турция заинтересована в снижении напряженности между странами и избежание военного конфликта.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов ввести масштабные санкции, согласованные с партнерами, в отношении России в случае ухудшения ситуации на Украине. По ее словам, Евросоюз подтверждает свою солидарность с Украиной.
- Генпрокуратура России просит признать террористическим движение «Колумбайн», соответствующий административный иск поступил в Верховный суд. Его рассмотрят 2 февраля в 15.00. Ранее в Общественной палате высказывались о том, что признание движения террористическим позволит правоохранительным органам усилить борьбу с подобными сообществами, их участниками и создателями.
- Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России не планируется введение новых ограничений из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, ситуация с распространением COVID-19 управляемая и всех тех ограничений, что уже введены законодательством, достаточно. В Татарстане, несмотря на выявление «омикрона» тоже пока не разработали дополнительных ограничительных мер. Все будет зависеть от развития ситуации.
- Татарстан накрывают снегопады и метель, а температурный фон скорее предвещает весну, нежели еще почти полтора месяца календарной зимы. Виной всему, как оказалось, Атлантика — наша погода определяется западно-восточным переносом, и именно поэтому «морозов сильных нет, снегопады есть». Подробности — в материале «Реального времени».
- В 2022 году мировая добыча нефти может увеличиться на 6,2 млн баррелей в сутки, при условии, если страны ОПЕК+ полностью выйдут из ограничений по добыче. Большая часть роста придется на страны соглашения ОПЕК+, которые могут прибавить в добыче на 4,4 млн баррелей в сутки в этом году.
- Российская певица Манижа стала лицом международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal на аудиостриминговом сервисе Spotify. Как пояснил руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев, выбор героини для глобальной обложки плейлиста — «консолидированное решение сотрудников Spotify, работающих над проектом Equal во всем мире».
- В Татарстане инфляция в декабре составила 0,8%, а за 2021 год — 8,7%. В декабре в республике цены на продукты выросли в сравнении с прошлым месяцем на 1,2%. За год — на 11%. Непродовольственные товары в декабре подорожали на 0,6%, в годовом выражении — на 9,2%. Зафиксировано и подорожание услуг: в декабре — на 0,5%, за год — на 4,8%.
- Агентство по страхованию вкладов (АСВ) возглавил Андрей Мельников. Он сменил Юрия Исаева, которого освободили от должности гендиректора агентства в связи с его назначением заместителем председателя Банка России. Мельников с 2004 и по 2016 год занимал должности замгендиректора и курировал вопросы страхования вкладов.С июля 2019 Мельников работал первым заместителем генерального директора агентства.
- В Следкоме по РТ сообщили об окончании расследования уголовного дела казанского адвоката Марселя Бадрутдинова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 2 млн рублей, дело направлено в Советский райсуд Казани.
Первоначально Бадрутдинова заподозрили в посредничестве взятке на ту же сумму, но в суд его дело ушло по обвинению в мошенничестве. Вину ни в том, ни в другом преступлении адвокат не признавал со дня задержания.
- В Сети появилась петиция с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. Авторы обратились к президенту России Владимиру Путину. Предприятие было открыто в 1939 году и на сегодняшний день является крупнейшим в республике. На заводе работают более 1500 человек.
- В 2022 году в Казани планируется отремонтировать 10 отделений Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». На эти цели из бюджета Татарстана выделят 158 миллионов рублей. Ремонт проведут по республиканской программе, сообщается на сайте мэрии Казани.
- Российские операторы сотовой связи «Вымпелком» и Tele2 планируют в ближайшее время увеличить стоимость архивных тарифных планов на 10%. В «Вымпелкоме» рассказали, что абонентов предупредят заранее и им предоставят на выбор взять дополнительные бонусы либо поменять тарифный план. Сейчас у оператора есть 40 архивных тарифов стоимостью от 650 до 2,5 тысячи рублей в месяц.
- Старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что жителям многоквартирного дома в Елабуге включили в платежки по ЖКХ траты на новогоднюю иллюминацию — шесть домов оборудовали новогодней светодиодной иллюминацией. Прокуратура внесла в адрес руководителей ООО УК «Чаллы» и ООО УК «Домуправ-3» представления с требованием произвести перерасчет платы. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
- Руководитель Министерства юстиции Татарстана Рустем Загидуллин сообщил, что в институте мировых судей республики третий год сохраняется высокая текучесть кадров. Главная причина увольнений — низкая заработная плата, которая в среднем составляет около 30 тысяч рублей, и высокая нагрузка. За прошлый год мировыми судьями было рассмотрено более 633 тысяч дел.
- За 2021 год профицит федерального бюджета России предварительно составил 514,7 млрд рублей. Доходов в бюджет поступило на сумму 25,3 трлн рублей, или 134,8% к общему объему доходов федерального бюджета. Расходы же составили 24,8 трлн рублей, или 115,1% к общему объему расходов, утвержденному федеральным законом, и 97,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- В ноябре 2021 года Россия снизила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до $2,4 млрд. В октябре эта сумма составляла $3,72 млрд, в сентябре — $3,918 млрд. В ноябре прошлого года долгосрочные облигации в российских вложениях оценивались в $101 млн, краткосрочные — в $2,3 млрд, тогда как в октябре первый показатель был равен $554 млн, второй — $3,1 млрд.
- Заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что следователи СК РФ проводят доследственную проверку по факту хищения скифского золота, принадлежащего четырем крымским музеям. Идут опросы причастных к вывозу золота с территории Крыма.
- В Набережных Челнах выставлено на продажу здание, где размещен завод по производству хоккейных клюшек «ЗаряД». Его совладельцем является хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов. Здание площадью 4 тысячи кв. метров продается вместе с действующим арендатором за 100 миллионов рублей.
- Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве собак в садовом обществе «Заря» в Набережных Челнах — 42-летнего местного жителя. Он сознался в содеянном и рассказал, что устроил расправу в отместку за своего кота — его якобы растерзали местные собаки. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.
- Китайская агропромышленная торговая компания «Сычуань-Чувашия» намерена инвестировать 1 млрд юаней в строительство молокоперерабатывающего комплекса в Татарстане. Мощность комплекса составит 500 тысяч тонн молока в сутки. Он рассчитан полностью на выпуск сухого молока, который будет экспортироваться на внешние рынки, в том числе и Китай. Начало строительства планируется в 2024 году.
- Власти Казани утвердили расходы на содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации — в 2022 году на это выделили 59,9 миллиона рублей, что фактически на 20 миллионов больше, чем в 2021-м, когда столица Татарстана особенно страдала из-за подтоплений. Подробности — в материале «Реального времени».
- Уроженка Казани Вероника Кудерметова вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), где сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и гречанкой Марией Саккари. В матче второго круга Кудерметова обыграла румынку Елену-Габриэлу Рузе. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки.
- В Казани появился первый светофор, оборудованный звуковыми сигнализаторами с голосовым сообщением. В отличие от уже имеющихся звуковых сигнализаторов на 103 казанских перекрестках этот сообщает о возможности перехода конкретной улицы. Он установлен на перекрестке улиц Кулахметова и Шамиля Усманова.
- Французский актер Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет в результате несчастного случая во время катания на лыжах. Он столкнулся с другим лыжником. Актера госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что власти намерены отменить большинство эпидемиологических ограничений, введенных на фоне распространения омикрон-штамма COVID-19 в стране. По его словам, планируется отменить вакцинные паспорта, требование об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о переводе части сотрудников на удаленную работу.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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