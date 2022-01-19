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Роберт Гилязиев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

12:04, 19.01.2022
Роберт Гилязиев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

27 января на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Роберт Файзиевич Гилязиев, начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ».

Тезисы к обсуждению:

  1. Итоги деятельности Управления в 2021 году.
  2. Повышение энергоэффективности в Республике Татарстан: роль Управления в этих процессах.
  3. Состояние и эффективность деятельности резервных топливных хозяйств Татарстана.
  4. Будут ли, и если да, то как, меняться цены на моторное топливо в Татарстане в 2022 году.

Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий под новостью.

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