Роберт Гилязиев примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
27 января на вопросы редакции и читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Роберт Файзиевич Гилязиев, начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ».
Тезисы к обсуждению:
- Итоги деятельности Управления в 2021 году.
- Повышение энергоэффективности в Республике Татарстан: роль Управления в этих процессах.
- Состояние и эффективность деятельности резервных топливных хозяйств Татарстана.
- Будут ли, и если да, то как, меняться цены на моторное топливо в Татарстане в 2022 году.
Задать свои вопросы спикеру можно в соцсетях или оставив комментарий под новостью.Мероприятия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым