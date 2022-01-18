Власти Татарстана окончательно не определились с вариантом размещения Соборной мечети в Казани

В Татарстане сейчас прорабатывается вопрос строительства новой Соборной мечети. Об этом заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Рассматриваются несколько вариантов размещения мечети: возле парка «Кырлай», у пескобазы в Адмиралтейской Слободе или на площадке у берега по улице Шоссейная. Окончательно вопрос решат после необходимых исследований и согласований.

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести все необходимые экологические исследования и градостроительные согласования, передает «Коммерсант» слова Галимовой.

В начале января Минниханов сообщал, что Соборную мечеть могут возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю.

Закладку комплекса Соборной мечети приурочат к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Дату празднуют в этом году.



Татьяна Леухина