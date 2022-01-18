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Сегодня в Татарстане ожидается снег, метель и до -6 градусов

05:31, 18.01.2022
Сегодня в Татарстане ожидается снег, метель и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 18 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем снег, в отдельных районах метель.

Ветер южный сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -1... -6 градусов. В Казани ожидается от -8 до -10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -8 до -11 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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