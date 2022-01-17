Главное к утру: УНИКС обыграл «Нижний Новгород», короткое замыкание в казанском ТЦ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро понедельника, 17 января:
- УНИКС обыграл «Нижний Новгород» со счетом 85:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоялась в казанском «Баскет-холле». Во время матча два игрока казанской команды Айзея Канаан и Марио Хезоня набрали по 20 очков. Благодаря победе УНИКС занял 1-е место в таблице лиги.
- В казанском ТЦ «Франт» произошло короткое замыкание. Происшествие случилось на цокольном этаже здания. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано порядка 30 человек. Спустя 20 минут все они вернулись обратно в здание.
- «Ак Барс» опроверг информацию о том, что форвард команды Артем Галимов отказался от вызова в олимпийскую сборную. Незадолго до этого хоккейный инсайдер Алексей Шевченко заявил, что Галимов отказался от вызова на сборы команды в Новогорске для подготовки к Олимпиаде в Пекине.
- Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не только «омикрон», но и любой другой штамм COVID-19 может быть «живой вакциной». Однако нельзя предсказать, какими именно будут последствия от такой «вакцинации». В том числе может произойти и летальный исход.
- Американское издание The New York Times допустило возможность размещения ядерных ракет России у берегов США. По информации западных дипломатов, это может произойти в том случае, если Запад не примет требования РФ о гарантиях безопасности в Европе.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отношения НАТО и РФ подошли к «красной черте». По его словам, РФ наблюдает постепенное вторжение альянса на территорию Украины со своей инфраструктурой, запасами оборонительного и наступательного вооружения и др. Это представляет реальную угрозу стабильности и безопасности в Европе.
Диана ЖиленковаОбщество
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