В Госдуме предложили запретить продавать алкоголь по выходным

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести в России запрет на продажу алкоголя в выходные дни. Об этом сообщает издание URA.RU.

По словам Хамзаева, такое ограничение применяется в некоторых европейских странах, когда алкогольные напитки можно приобрести только в барах, но не в магазинах. Депутата считает, что это поможет снизить объем употребляемого россиянами спиртного.

Кроме того, Хамзаев предложил увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года. При этом, он выступает против полного запрета алкогольной продукции, так как это вызовет рост продажи суррогатов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За 2021 год в Татарстане зарегистрировали 695 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Это в 1,5 раза выше уровня за 2020 год.

Дарья Акимова