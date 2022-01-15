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Вирусолог Чумаков считает, что пандемия COVID-19 не продлится больше трех лет

15:17, 15.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Вирусолог Чумаков считает, что пандемия COVID-19 не продлится больше трех лет
Фото: Максим Платонов

Вирусолог и директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса. Этим он поделился в эфире «Радио России».

По его словам, все эпидемии длятся не более двух-трех лет. Специалист привел в пример пандемию испанского гриппа, когда погибло от 50 до 100 млн человек. При этом вирус никуда не делся, а превратился в сезонный грипп.

Чумаков считает, что, так как тогда не было вакцин от этой болезни, все просто переболели ею и сформировали коллективный иммунитет. Он также добавил, что переболеть COVID-19 придется всем.

Фото: realnoevremya.ru

Тем временем в России за последние сутки коронавирусом заболели 27 179 человек.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:57
    Вирус испанки мутировал в ходе естественной эволюции.
    Применение вакцин - революция - вмешательство в процесс эволюции.
    Итоговый результат вмешательства может быть различным.
    Пандемия может завершиться быстрее или, наоборот, продлиться дольше.
    Угадывать сроки завершения эпидемии, сравнивая с испанкой, будет совершенно не корректно.
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