Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в среднее профессиональное образование

Российский президент Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2022 года внести изменения в закон о налогах и сборах в части использования инвестиционного налогового вычета в сферу среднего профессионального образования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о расходах на развитие образовательных организаций субъектов РФ, реализующих программы среднего профессионального образования. Согласно документу, Кабмин должен выполнить поручение вместе с Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей». Срок правительству дан до 1 апреля 2022 года.

Ответственным Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Фото: kremlin.ru

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Дарья Акимова