Итоги дня: гибель россиянки в Казахстане, «КАМАЗ-мастер» выиграл очередной «Дакар», пропажа мальчика в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 14 января.
- В Казахстане в результате погромов в Жамбылской области погибла гражданка России 1995 года рождения. Ее убили 6 января, когда женщина выходила с работы. Генконсульство в Алма-Ате связалось с матерью, родными и близкими погибшей. К руководству области направлено обращение с просьбой проконтролировать ситуацию и предоставить семье погибшей возможное содействие. Сейчас прорабатывается вопрос о материальной помощи семье женщины.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет появление НАТО возле российских границ. По его словам, вступление Украины в военный альянс — одна из красных линий России, которую не стоит переступать.
- В пресс-службе Кремля заявили, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не состоится в январе. О сроках его проведения станет известно позже. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что подготовка к собранию концептуально началась.
- Владимир Путин назначил Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии. Сообщалось, что его кандидатуру на должность посла РФ в Беларуси согласовал белорусский МИД. До этого Грызлов занимал должность полномочного представителя РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
- Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ Андрея Кобана арестовали по обвинению в получении взятки размером не менее 5 млн рублей. По версии следствия, Кобан получил взятку от гендиректора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Сейчас он помещен под стражу.
- Начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД Татарстана Ленара Самигуллина отправили под домашний арест до 12 марта. Его обвиняют во взятках на 175 тысяч рублей. Решение было вынесено Советским райсудом Казани. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани нашли десятилетнего Владислава Хасанова, который не вернулся домой из школы №48 по улице Актайской. Ранее мэрия Казани сообщала о том, что его нашли, но тогда эту информацию опровергли. Все наружные службы полиции были ориентированы на розыск мальчика.
- В войсках Восточного военного округа началась внезапная проверка боевой готовности. Это связано с плановыми мероприятиями зимнего периода обучения войск в рамках подготовки к командно-штабным учениям «Восток-2022». Учения позволят оценить способность действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России.
- Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Прошлая победа была в 2021 году. Соревнования прошли в Саудовской Аравии, дистанция спецучастка заключительного этапа составила 164 км.
- Неизвестные хакеры взломали официальный сайт Министерства образования и науки Украины. При переходе на сайт пользователи видят текст на украинском, русском и польском языках. В нем сообщается об уничтожении всех данных украинцев на компьютерах без возможности восстановления.
- Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Армении, Киргизии и Таджикистана покинули Казахстан. Армянские военные вылетели из страны на трех самолетах авиации ВКС России. Таджикские миротворцы вылетели на одном борту, так как не имели техники.
- В Центробанке России произошли серьезные кадровые перемены. Сразу несколько руководителей сменили должности или покинули банк. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов решил покинуть свой пост с 21 марта года, он продолжит свою карьеру вне ЦБ. Также с 25 января уйдет с работы в банке другой зампредседателя — Дмитрий Скобелкин. Еще один зампредседателя ЦБ — Владимир Чистюхин с 17 января станет первым заместителем председателя Банка России
- Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Госдума примет во втором чтении законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения для небольших предприятий. В число пилотных регионов по ее внедрению попал Татарстан. По словам Мишустина, режим предполагает отсутствие отчетности, а информация о доходах будет собираться из третьих источников, среди которых будут и банки.
- Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в России пройден пик инфляции. По его словам, бюджетная политика приведена в соответствие с «нормальными уровнями» и нет необходимости дополнительных бюджетных стимулов для разогрева экономики. Центробанк реагирует на увеличение спроса повышением ставки.
- Также министр финансов заявил, что правительство представит план борьбы с омикрон-штаммом COVID-19 в ближайшее время. Его профинансируют в полном объеме так, что Минфин уложится в параметры бюджета, принятые на 2022 год.
- На строительство агробиотехнопарка в Лаишевском районе Татарстана выделят 164,8 миллиона рублей. Там появятся агробиотехнологическая лаборатория, пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники и сервисный блок. Подробности — в материале «Реального времени».
- Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане сохранятся ограничения, введенные из-за распространения COVID-19. По ее словам, это делается с целью не усугубить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и гриппу. Подробности — в материале «Реального времени».
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство решило отложить вопрос рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов во втором чтении. По ее словам, законопроект готовился для борьбы со штаммом «дельта», а сейчас страну ожидают новые вызовы.
- Утром на трассе М-7 произошло ДТП с участием автобуса и снегоуборочной машины. В результате несколько пассажиров автобуса и водитель снегоуборщика получили травмы. Прокуратура РТ организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения.
- Визу сербского теннисиста Новака Джоковича повторно аннулировал австралийский министр по иммиграции Алекс Хоук. По его словам, такое решение направлено на защиту Австралии, право на депортацию было сохранено за правительством.
- Соратников оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова внесли в список лиц, которые имеют причастность к экстремистской деятельности или терроризму. Включение в реестр ведет к блокировке банковских счетов. С них будет разрешено снимать ограниченные суммы для обеспечения себя и членов семьи, проживающих с гражданином совместно и не имеющих самостоятельных источников дохода.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на выявление фактов нецелевого использования сельхозземель в республике. По его словам, надзорные органы должны строго следить за использованием сельхозземель, а их перевод в другую категорию должен проводиться после согласования с Минсельхозпродом РТ.
- В Альметьевском районе Татарстана из-за аварии на трубопроводе без тепла остались 2 543 человека, из которых 847 — дети. Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения по улице Ленина, д. 32 поступило в МЧС 14 января в 11.56. Пока без тепла остаются 36 многоквартирных жилых домов.
- Бывшего главного инженера ООО «Елабужский аккумуляторный завод» обвиняют в нарушении требований охраны труда с причинением тяжкого вреда здоровью. По версии Следкома по РТ, в результате его действий один из подчиненных ослеп.
- В Татарстане несогласные с системой QR-кодов обратились в четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде, после того как не сумели обжаловать соответствующее постановление Кабмина в Верховном суде РТ. Граждане требуют отменить систему QR-кодов, так как жители, не имеющие сертификата о вакцинации или перенесенной болезни, не могут ездить в общественном транспорте, посещать заведения общественного питания, кино, театры, совершать покупки в ТЦ и заниматься в фитнес-центрах.
- В казанском ТЦ «Мега» на месте съехавшего в отдельное здание магазина OBI появится кинотеатр «Каро». После подписания контракта сеть кинотеатров получила право арендовать 3—5 тысяч кв. м в будущей развлекательной зоне на 10—12 кинозалов. Срок действия контракта составил 10 лет.
- Торговый центр «Бахетле», расположенный на пересечении пр. Ямашева и пр. Амирхана, продается уже два года. Объявление на сайте «Авито» размещено давно, но цена не снижается. Пятиэтажное здание построено в 2004 году и имеет площадь 16 818 кв. м. Оно выставлено за цену 80 тысяч рублей за кв. м — будущий собственник должен будет заплатить 1,3 млрд рублей. Здание арендуют «Бахетле», «Л'Этуаль», «Любимый книжный», «М.Видео», «Корд Оптика», «Много мебели», салон сотовой связи МТС, магазины одежды, кафе и др.
- ФСБ пресекла деятельность группы хакеров REvil после обращения властей США. По 25 адресам 14 участников группировки было изъято более 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса.
- Народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщили на официальном сайте МХТ им. А.П. Чехова. Причиной смерти стал коронавирус. Время и место прощания пока неизвестны.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число заражений COVID-19 в столице может достичь 7 тысяч за сутки. По его словам, это связано с распространением омикрон-штамма коронавируса, увеличение может быть зарегистрировано уже в ближайшую субботу.
- Дмитрий Песков сообщил, что в стране не собираются отменять бесплатную вакцинацию от коронавируса. Так он прокомментировал слова депутата Госдумы Максима Иванова, написавшего в своем аккаунте Facebook, что правительство хочет сделать вакцинацию от COVID-19 платной.
- В Великобритании против компании Meta подан коллективный иск на сумму £2,3 млрд. В самом иске говорится, что Facebook злоупотребляет своим положением на рынке и неправомерно использует данные британских пользователей.
- Эксперт в области топливного рынка Анджей Шченьсняк сообщил в Myśl Polska, что попытки Варшавы снизить зависимость от российского газа приостановили транзит и угрожают финансовыми потерями. По его словам, переход польского участка трубопровода «Ямал — Европа» в реверсный режим не решает проблему энергетической зависимости.
- Стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что КГБ Белоруссии объявил его в розыск из-за политических шуток. По его словам, такую информацию ему передал «человек, который связан с белорусскими протестами». Сам артист находится на гастролях за пределами страны.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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