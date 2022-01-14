Главное к утру: смертельное ДТП в Татарстане, школьные курсы по безопасности и запуск украинского спутника
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 14 января:
- На 5-м км автодороги Кузайкино — Нурлат около деревни Кузайкино Альметьевского района столкнулись «Лада Гранта» и микроавтобус «Форд Транзит». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще четверо пассажиров автобуса получили травмы. Организована прокурорская проверка на предмет соблюдения требований безопасности дорожного движения.
- В Нижнекамске прививку от коронавируса сделали уже 200 беременных женщин из полутора тысяч. Как рассказала замначальника Управления здравоохранения Нижнекамского района Рита Медведева, у беременных вирус протекает тяжелее, также им нельзя назначить препараты, предназначенные для лечения обычного больного человека. Прививают будущих матерей после 22-й недели, когда вакцина не влияет на плод.
- Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся. На занятиях школьники смогут изучить основы уличной самообороны, способы оказания себе первой помощи в опасных ситуациях. Курсы будут посвящены ликбезу в части поведения учащегося в компании незнакомцев. Милонов отметил, что немало детей и подростков становятся жертвами преступников.
- Депутат Бундестага Петр Быстрон объяснил, почему в ЕС не признают российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». По его словам, на то есть политические и экономические причины. Препарат мог бы быть одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в том случае, если бы вакцина оценивалась только с медицинской точки зрения.
- Накануне компания SpaceX успешно запустила украинский спутник «Сич-2-30» на ракете-носителе Falcon 9. Запуск был осуществлен с мыса Канаверал во Флориде в 18.26 мск. «Сич-2-30» предназначен для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов и др. Это первый за 11 лет собственный спутник Украины.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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