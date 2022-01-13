Итоги дня: Соборной мечети Казани нашли место, переговоры США и России в тупике, Лоханов уволился из ФСС по РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 13 января.
- Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по нерасширению Североатлантического альянса — они готовы обсуждать лишь положения, выгодные для них. По его мнению, переговоры зашли в тупик и нового раунда не предвидится. На фоне заявления Рябкова курс доллара поднялся до 75,08 рубля, евро — до 86 рублей.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что местом для строительства Соборной мечети в Казани выбрали берег Казанки, противоположный кремлю. Решение принималось исходя из удобства географического положения и хорошего вида. Однако это примерное место, необходимо еще пройти согласительную процедуру, уточнил Минниханов.
- Глава отделения Фонда социального страхования по Татарстану Павел Лоханов, задержанный в сентябре 2021-го по подозрению в получении взятки в размере 2,4 млн рублей, покинул свой пост. Как сообщили в ведомстве, он освобожден от должности по собственному желанию.
- Тем временем татарстанский ФСС отчитался о своей работе за 2021 год. Отделением произведено 270 тысяч выплат медицинским работникам на общую сумму порядка 6,3 миллиарда рублей. Работники социальных учреждений получили 2 050 выплат на сумму более 32,8 миллиона рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия и Евросоюз не могут прямо запретить «Северный поток — 2», так как это частный проект. На данный момент трубопровод ждет утверждения немецкого и европейского регуляторов. Они решат, может ли он работать внутри системы поставок газа в ЕС.
- В Казани недалеко от Республиканской клинической больницы планируют построить несколько жилых кварталов на 12 тысяч человек, школу на 2 100 и несколько детских садов. На первом этапе первой очереди собираются построить жилые дома площадью 44,8 тыс. «квадратов», паркинг на 750 мест со встроенными коммерческими помещениями, один детсад на 340 мест. Пока же власти Казани вынесли проект на общественные обсуждения. Подробности — в материале «Реального времени».
- Генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сообщил, что ОДКБ завершила миротворческую миссию в Казахстане. Начался вывод войск. На завершение этого процесса уйдет десять дней. Обстановка в Казахстане стабилизировалась.
- Председатель СКР Александр Бастрыкин объяснил, что по итогам первой экспертизы Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, был признан невменяемым, так как не было учтено влияние субкультуры «колумбайн». Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы, привлекли ведущих ученых в области психиатрии. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела как в момент совершения преступления, так и на данный момент, констатировал Бастрыкин.
- Вместе с этим глава СКР рассказал, что Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, признали вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений пока не установлены. Расследование уголовного дела продолжается. В связи с этими двумя происшествия Бастрыкин предложил вернуть МВД полномочия контроля за оборотом оружия и патронов «в целях ужесточения контроля».
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года. Как сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков, после этого средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2022 году составит 18 984 рубля. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Президента Татарстана в очередной раз переизбрали председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России — Минниханов занимает этот пост с 2021 года. Решение приняли абсолютным большинством голосов на общем собрании.
- В Кремле прокомментировали предложение сенаторов Демократической партии США ввести санкции против российского лидера Владимира Путина. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, их «с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений».
- Власти Казани вынесли на общественные обсуждения проект планировки территории дороги-дублера Горьковского шоссе. Речь в документе идет о втором этапе, который пройдет по Кировскому району от жилого комплекса «Серебряный бор» до федеральной трассы М-7. Власти не стали отрицать, что строительство дороги и ее последующая эксплуатация окажут воздействие на окружающую среду. Однако, по их оценкам, оно будет незначительным. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медицинских учреждений к работе в условиях распространения «омикрона» и обеспечить необходимый резерв коек в больницах, работу кол-центров, масштабное тестирование населения на наличие инфекции. Правительство направит 187,8 млн рублей на завершение в текущем году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины от COVID-19.
- В Татарстане по итогам 2021 года количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых, превысило 780 тысяч. Как сообщили в Минэкономики РТ, в общей сложности в период действия специального налогового режима татарстанские самозанятые заработали 40,6 млрд рублей.
- Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР. По словам чиновника, в 2003—2004 годах был восстановлен тот уровень жизни, что имели советские граждане в 1990 году. Также Кудрин добавил, что уровень жизни в стране вырос в три раза с 2000 по 2011 год.
- На Татарстан с завтрашнего дня обрушится непогода — метель, сильный ветер и снег. Аналогичная погода прогнозируется и на субботу. В воскресенье она слегка улучшится, однако продолжит идти снег и будет метель. В начале следующей недели, после небольшого улучшения погоды во вторник, вновь придут метели, сильный снег и ветер. Днем ожидается максимум 13 градусов мороза.
- Сербского теннисиста Новака Джоковича, которому власти Австралии аннулировали визу, включили в жеребьевку Australian Open. Премьер-министр страны Скотт Моррисон сообщил, что решение о повторном аннулировании визы все еще может быть принято федеральным министром по делам иммиграции. Первым соперником Джоковича на чемпионате станет Миомир Кецманович.
- В Москве вслед за Татарстаном торжественно открылось празднование 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии. Первым мероприятием программы стала VII Всероссийская ежегодная конференция «Чтения им. Шигабутдина Марджани» на тему: «Ислам России: осмысление многовекового опыта российских мусульман. Об официальном начале торжественных мероприятий в честь памятной даты глава мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин объявит завтра.
- Экипажи российской команды «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков. Первым к финишу пришел Эдуард Николаев, преодолевший дистанцию за 3 часа 54 минуты и 45 секунд. Вторым стал Андрей Каргинов. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Сотников.
- В Казани вступил в силу штрафной приговор экс-главы Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова — прокуратура Татарстана решила не оспаривать его. Новый год Петров встретил в ранге осужденного за злоупотребление полномочиями, но на воле и без риска ужесточения наказания.
- Блогер Андрей Алистаров разместил на своем youtube-канале видео, в котором есть фрагмент записи с основателем фонда Gafarov and Partners LTD Эриком Гафаровым. В ролике он якобы заказывает убийство предпринимателя из Набережных Челнов Равиля Миннехузина. За предполагаемое убийство Гафаров внес предоплату в размере 60 тысяч. Оставшуюся сумму в 500 тысяч он пообещал заплатить после того, как его заказ выполнят, следует из диалога, записанного на видео.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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