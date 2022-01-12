Итоги дня: Россия и НАТО продолжат диалог, индексация пенсий, первый полет Ту-160М над Казанью
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 12 января:
- Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Он считает, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за роста цен. Продумать вопрос индексации глава государства поручил правительству РФ. По прогнозу зампреда Комитета Совфеда по соцполитике Елены Бибиковой, благодаря индексации средняя пенсия может вырасти на 1,4 тысячи рублей. По подсчетам Минтруда, на повышенную индексацию пенсий с 2022 по 2024 год потребуется дополнительно более полутриллиона рублей. Мера затронет 30,8 млн неработающих россиян. Расходы на индексацию пенсий в 2022 году выше инфляции составят 549,7 млрд рублей.
- В столице Бельгии прошло заседание Совета Россия — НАТО. По его итогам стороны договорились восстановить работу своих дипмиссий в Москве и Брюсселе и подтвердили намерение продолжать диалог. В НАТО полагают, что могут добиться снижения рисков кризисов с Россией в будущем, но для этого нужно разрядить напряженность. Как заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с Россией. Вместе с этим альянс отказался идти на компромисс по расширению на восток, как того просила российская сторона, и выразил готовность сдержать дальнейшую агрессию против Украины. Взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики НАТО готово обсудить.
- Количество выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса выросло до 698. В связи с этим власти уверены, что нового эпидемического подъема избежать не удастся. В том, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавируса, уверен и Путин — на ситуации не могли не сказаться новогодние праздники. Он считает, что есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии. Президент призвал подготовить больницы и промышленность к возможному всплеску случаев омикрон-штамма.
- Признаки ухудшения эпидемиологической ситуации зафиксировали и врачи. В 35 регионах уровень заболеваемости превысил средний по стране.
По прогнозу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России при негативном развитии событий количество случаев COVID-19 может увеличиться до 100 тысяч в сутки. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
В Татарстане тем временем прогнозируется четырехкратный рост заболеваемости COVID-19. Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева обратила внимание, что пока случаев заражения «омикроном» в республике не зафиксировано. Однако она допустила, что это «дело времени». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты после предложения Федеральной антимонопольной службы. Свои проекты о товарных позициях направили АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик»). Они предложили ограничить максимальные уровни торговых наценок в 10%, торговая сеть «Бристоль» — в 10—15%. ФАС рассматривает поступившие от компаний предложения.
- В Казани провели заседание республиканского оргкомитета по подготовке и празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. На нем презентовали логотип всего мероприятия, а перед этим дали старт проекту по созданию рукописного Корана. Ключевыми событиями станут фестиваль «Изге Болгар җыены», экономический форум KazanSummit 2022, Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, закладка комплекса Соборной мечети в честь 1100-летия, выставки, конференции, круглые столы. Всего в списке основных мероприятий — 71 проект, большая часть из них пройдет в Татарстане. Подробности — в материале «Реального времени».
- Сенаторы Демократической партии США предложили ввести новые санкции против России, ее президента, высокопоставленных чиновников, военных и банков в случае потенциального вторжения на Украину. Ограничения могут коснуться доступа к международной системе SWIFT и «Северного потока — 2». По данным The Washington Post, Белый дом намерен поддержать данный проект.
- Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его агентство не собирается взаимодействовать с Министерством информации Казахстана, которое возглавил Аскар Умаров. Причина — критические высказывания последнего о русских и истории России. Примаков заявил, что «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью». Умаров в ответ на это сказал, что не является тем, кем его пытаются представить, и заявил, что привержен «принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями».
- Построенный с нуля в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет. Он длился около получаса на высоте 600 метров под управлением летчиков-испытателей ПАО «Туполев». Пилоты совершили маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость Ту-160М в воздухе.
- Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января из-за вспышек коронавируса в клубах на более поздние даты. В их числе матчи казанского клуба «Ак Барс» с «Локомотивом», «Куньлунем», «Барысом» и «Салаватом Юлаевым».
- Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что полный локдаун в России могут объявить в том случае, если ежедневно будут заболевать более 40 тысяч человек — это пик для системы здравоохранения. В целом депутат уверен, что его вводить не будут.
- В селе Пестрецы появится новый жилой комплекс. Для этих целей выделен участок площадью 21 га кадастровой стоимостью почти 27 миллионов рублей. На данный момент Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ ищет подрядчика, который бы разработал эскизный проект застройки жилого комплекса. За это организация готова заплатить 1,7 миллиона рублей из своих средств. Подробности — в материале «Реального времени».
- По итогам 2021 года авиакомпании России перевезли около 112 млн пассажиров, что сопоставимо с показателями допандемийного 2019-го, когда компании перевезли 128 миллионов человек. Объем субсидирования воздушных перевозок в 2022 году составит рекордные 27,5 миллиарда рублей.
- На бетонном заводе «Мегаполис» в Набережных Челнах прошли обыски. Как выяснилось, это связано с уголовным делом в отношении руководства ООО «Ресурс», возбужденным по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Владелец компании уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере — более 120,6 млн рублей. Он представил в ФНС декларации, в которых в том числе указал фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами.
- На 47-м году умер российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Это произошло на отдыхе в Доминикане. Предварительная причина смерти — инсульт.
- В пяти школах Набережных Челнов представили новых директоров. Татарскую гимназию №2 им. М. Вахитова возглавила Лиза Набиуллина, школу №58 — Гульнара Сепаева, школу №13 — Альбина Ульданова. Новым руководителем школы №51 стал Валерий Гусев, а прогимназии №64 — Татьяна Пронина. Тем временем директор челнинского филиала ТИСБИ Раис Назипов покинул должность по собственному желанию. С 12 января и. о. назначена его заместитель Лариса Гараева.
- В Татарстане шести рабочим, строящим федеральную трассу М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, выплатили долги по зарплате. Они оценивались в 313 тысяч рублей — по данному факту в прошлом году завели уголовное дело.
- Экипаж российского гонщика «КАМАЗ-мастера» Дмитрия Сотникова победил на десятом этапе ралли-рейда «Дакар». Он преодолел участок в 375 км за 3 часа 14 минут 15 секунд. Второе и третье места также у «КАМАЗ-мастера» — у Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова.
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