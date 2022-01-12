Главное к утру: директор Госархива РТ покинул свой пост, «Ак Барс» обыграл СКА
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 12 января:
- Президент России Владимир Путин назначил Александра Золотова послом РФ в Тунисе. Ранее эту должность занимал Сергей Николаев. А Золотов в последнее время работал замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. Также с 2011 по 2017 годы возглавлял российскую дипмиссию в Алжире.
- Скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Ему было 46 лет. Телеведущий умер в Доминикане, причины смерти не уточняются. Зеленский работал на телеканалах «Россия-24», «Россия-1», «Россия-Культура» и др.
- Директор Государственного архива Татарстана Ильдар Шафиков покинул свой пост. Причины ухода не указаны. Шафиков возглавлял архив с конца 2019 года.
- На 80-м году ушел из жизни бывший председатель постоянной комиссии Госсовета РТ по вопросам экономического развития и реформ Мансур Хаснуллин. Прощание с ним состоится сегодня в 11:00 часов в ДК «Сайдаш».
- Казанский «Ак Барс» обыграл СКА. Матч состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). Таким образом, казанская команда обеспечила себе участие в Кубке Гагарина-2022. В следующий раз она сыграет против «Локомотива» в Ярославле.
- Жительница Нижнекамска Валентина Сарапкина родила здорового мальчика после вакцинации от COVID-19 на 30 неделе беременности. Она прививалась вакциной «Спутник V». Оба компонента женщина перенесла хорошо. Состояние новорожденного оценили по шкале Апгар в 8/9 баллов.
Диана ЖиленковаОбщество
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