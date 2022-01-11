В новогодние праздники доноры Татарстана сдали 181 литр крови

Фото: Максим Платонов (архив)

В новогодние праздники жители Татарстана в качестве доноров сдали 181 литр крови. Об этом рассказали в мэрии Казани.

Уточняется, что в этот период служба крови РТ принимала доноров в течение двух дней. За этот короткий промежуток кровь сдали 402 человека.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мэрии напомнили, что стать донором может любой желающий старше 18 лет и весом более 55 кг. Также у добровольца не должно быть противопоказаний к процедуре.

В конце декабря в столице Татарстана прошла зимняя донорская акция, в рамках которой казанцы могли вступить в регистр доноров костного мозга.

Диана Жиленкова