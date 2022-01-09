В Казани домашнюю собаку окрасили под тигра

В Казани заметили собаку, окрашенную под тигра. Возможно, хозяева решили придать такой окрас животному, поскольку по китайскому календарю 2022-й — это Год тигра, предполагают прохожие, заснявшие собаку.

— Увидела на улице собачку, окрашенную под тигра. Когда хозяева хорошо отпраздновали Новый Год, — заметили пользователи казанского паблика vk.com/vkazani.

Интересно, что в Индии к такому способу окрашивания собак прибегают местные фермеры — для защиты своих полей от набегов обезьян. В Китае также красят собак в панд и тигров, но делают это для привлечения туристов.

Впрочем, сегодня крашенных собак можно встретить все чаще и повсюду — их хозяева любят так украшать своих питомцев. Однако зоозащитники категорически осуждают такое поведение.