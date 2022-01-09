Сегодня в Татарстане ожидается туман, сильный ветер и до -10 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром в отдельных районах республики может образоваться туман. Также синоптики прогнозируют ветер порывами до 16 м/с и гололедицу. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -7..-9 градусов, в Набережных Челнах — -5..-8 градусов, в Альметьевске — -5..-7 градусов, в Чистополе — -6..-9 градусов, в Буинске — -7..-10 градусов.

Фото: Максим Платонов

В пятницу из-за непогоды в Татарстане ввели временное ограничение движения междугородних автобусов. В Госавтоинспекции призвали автовладельцев без крайней нужды не выезжать за пределы населенных пунктов. А вчера утром движение восстановили.

Диана Жиленкова