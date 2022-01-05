В результате ДТП на автодороге Нижний Новгород — Казань погибли три человека

На 489-м км автодороги Нижний Новгород — Казань автомобиль Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном Volkswagen. В результате ДТП погибли три человека — водитель и два пассажира Renault.

Еще один человек, находивший в Renault, пострадал. Водитель и пассажиры Volkswagen получили различные травмы. Их госпитализировали. Среди пострадавших в минивэне — двое несовершеннолетних.

По факту аварии проверку начала прокуратура Нижегородской области. На место происшествия выезжал прокурор Лысковского района Сергей Броницкий, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Прокуратура Нижегородской области контролирует ход и результаты проводимой следственными органами процессуальной проверки.

Сегодня на федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись более 40 автомобилей. В результате массового ДТП пострадали 11 человек. Четверых мужчин и одну женщину госпитализировали.

Татьяна Демина