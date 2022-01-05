Казань показала высокую динамику роста средних ставок аренды по итогам 2021 года

Темпы роста арендных ставок в крупнейших городах России, в том числе в Казани, могут замедлиться в 2022 году. Такое мнение выразили опрошенные участники рынка арендной недвижимости, сообщает ТАСС.



В среднем по городам-миллионникам по итогам 2021 года стоимость аренды выросла на 20—30% в зависимости от количества комнат.

Казань показала одну из наиболее высоких динамик роста ставок аренды однокомнатных квартир — на 31%, до 23,5 тыс. рублей. В этом столица Татарстана уступила Москве (на 53%, до 57 тыс. рублей), но обогнала Санкт-Петербург (на 29%, до 35,8 тыс. рублей), Екатеринбург (на 27%, до 23,2 тыс. рублей) и Самару (на 22%, до 18,5 тыс. рублей).

Фото: realnoevremya.ru

В Казани вырос ценник на аренду жилья в новогодние праздники за год.

Маргарита Головатенко