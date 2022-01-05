В Казахстане отключили интернет

В Казахстане отключили интернет. Доступа к нему нет по всей стране, сообщают СМИ.

По данным telegram-канала «Подъем», отключение произвел интернет-провайдер Казахтелеком.

По данным СМИ, под отключение попала и телефонная связь. Ее нет в Нур-Султане и Алма-Ате.

В Казахстане сейчас проходят массовые беспорядки. В Нур-Султане из-за протестов введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января. На период его действия введен комендантский час с 23:00 до 7:00. Комендантом Нур-Султана назначили начальника Департамента полиции города Ержана Саденова. Режим чрезвычайного положения и комендантский час уже введены в Алма-Атинской и Мангистауской областях.





Татьяна Демина