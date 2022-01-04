Британские ученые связали группы крови с вероятностью заразиться COVID-19

Фото: Максим Платонов

Ученые Кентского университета в Великобритании определили связь между группой крови и заражением COVID-19. Так, вероятность подхватить инфекцию от зараженных пациентов в 2-3 раза выше для тех, кто является совместимым реципиентом при переливании крови.

Так можно объяснить, почему население с первой группой крови, являющееся универсальным донором, заболевает реже. В то же время эта категория может заразить людей любой группы крови, говорится в статье, опубликованной в журнале Epidemics.

Фото: Максим Платонов

Вчера профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова заявила, что сильнее подвержены заражению коронавирусом люди со второй и четвертой группами крови.

Диана Жиленкова