В Казани на содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод потратят 59,9 млн рублей в 2022 году

В Казани на содержание очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках сетей ливневой канализации в водные объекты потратят 59,9 млн рублей в 2022 году. Соответсвующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани.Источником финансирования выступает бюджет муниципального образования города. Подрядчику потребуется провести работы по техническому обслуживанию насосов, очистке резервуаров и горизонтальных отстойников от иловых отложений, песка и других взвешенных веществ, инструментальный осмотр, текущий ремонт и замену сорбционного блока, работы по прочистке и регулировке скиммера, осмотреть установку ультрафиолетового обеззараживания, заменить перегоревшие лампы, перевести в ручной режим и проверить автовключение и выключение оборудования, датчики контроля и другое.

Заявки принимаются до 17 января 2022 года. Работы необходимо будет завершить до 31 декабря 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В начале декабря 2021 года Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани искал подрядчика для инвентаризации и паспортизации искусственных сооружений за 1,5 млн рублей.

Дарья Акимова